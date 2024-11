STVV-middenvelder 4 speeldagen geschorst na 2e rode kaart van het seizoen

In de 88e minuut ging het licht even uit bij Isaias Delpupo. De Argentijnse middenvelder stond met STVV 7-0 achter tegen Club Brugge en Delpupo had er genoeg van. In de hoek van het veld trapte Delpupo Skoras hard aan en kreeg prompt rood.



Voor de middenvelder is het al de 2e rode kaart dit seizoen. Daarom krijgt hij nu 4 speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro. Het Bondsparket wil een voorbeeld stellen met deze schorsing. "Voor de gewelddadige trap krijgt de 21-jarige Argentijnse middenvelder 3 speeldagen schorsing en ook de voorwaardelijke speeldag schorsing van zijn eerste rode kaart wordt gelicht."



Zo zal STVV het zonder Delpupo moeten stellen in de wedstrijden tegen Genk, Cercle Brugge, Gent en Anderlecht. Sint-Truiden kan wel nog in beroep gaan.