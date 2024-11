Trainerskerkhof zelden zo klein en verrassende bad boy(s) in de klas: opvallende cijfers halfweg de competitie

De studieronde zit er helemaal op. Na 15 speeldagen in de Jupiler Pro League hebben de ploegen exact de helft van de reguliere competitie afgewerkt. In de afgelopen jaren was het nooit zo rustig op de trainerscarrousel, maar was de spanning in de buik van het klassement nauwelijks groter. Enkele opvallende statistieken halfweg.

Drie C4's in trainersland

Opmerkelijk dit seizoen? Trainers blijven langer aan het roer van hun clubs. Dit jaar werden enkel Christian Lattenzio (STVV), Brian Riemer (Anderlecht) en Oscar Garcia (OHL) op de keien gezet na 15 speeldagen. De afgelopen edities van de Jupiler Pro League was dat anders. Op 24 november - de dag dat de 15e speeldag dit seizoen afgerond werd - van vorige jaren waren er doorgaans al 4 à 5 coachees die hun C4 hadden ontvangen. 2022/23 was een grand cru-jaar op dat vlak met 10 (!) stuks. Maar dat er 'slechts' drie waren? Dat is al 13 jaar geleden. Eind 2011 kregen Frank Vercauteren (Genk), Guido Brepoels (STVV) en Adrie Koster (Club Brugge) in een gelijkaardige tijdspanne de bons.

Aantal ontslagen trainers 2024/25 3 2023/24 4 2022/23 10 2021/22 4 2020/21 5 ... 2011/12 3

Oscar Garcia is de laatste ontslagen trainer in het rijtje dit jaar.

Home sweet home

Nergens beter dan thuis. Neen, geen platte reclame voor de soap, wel de realiteit voor KRC Genk in de Jupiler Pro League. De leider in de competitie heeft een quasi foutloos rapport - 22 op 24 - in Limburg. Enkel Standard kon op de openingsspeeldag eind juli twee punten afsnoepen. De rest van de concurrentie verloor in Genk. Aan de andere kant van het spectrum betekent het ook: moeilijk kunnen winnen buitenshuis. Of gewoon niet, vraag dat maar aan Union en Beerschot. De Brusselaars bleven 6 keer op een gelijkspel steken op verplaatsing en verloren ook 2 wedstrijden. De promovendus kon dan weer enkel een punt pakken in Westerlo na 8 uitmatchen.

Cijfers op verplaatsing W G V Union 0 6 2 Beerschot 0 1 7

Union bleef ook dit weekend steken op een gelijkspel buitenshuis.

Verrassende bad boys

Het fair play-klassement is altijd een leuke subcategorie. Al is het nog toffer om de stoutste spelers uit de JPL-klas te zoeken. Dus bij deze, omdat de goedheiligman in het land is: de Sinterklaas-cijfers. Qua overtredingen is Union de pittigste ploeg van het land, goed voor 196 stuks - ofwel 13 per match. Maar het vaakst worden de Brusselaars niet bestraft. Die 'eer' is weggelegd voor Westerlo, dat 46 gele kaarten (en 1 rode) pakte. Het aantal rode kaarten? Daar is STVV met verrassende bad boy Isaias Delpupo de primus. De 21-jarige middenvelder pakte in 6 optredens al 2 rode kaarten, goed voor de helft van alle rode kartonnen bij de Truienaars. Club Brugge, Standard, Anderlecht en Charleroi mogen een volle schoen verwachten, want zij zijn de uitblinkers aan de andere kant van het spectrum in die categorieën.

De Sinterklaas-cijfers Stoutste Braafste Aantal overtredingen Union (196) Club Brugge (142) Aantal gele kaarten Westerlo (46) Standard (21) Aantal rode kaarten STVV (4) And en Cha (0)

Isaias Delpupo (STVV) is de leider in rode kaarten met 2 stuks in 6 wedstrijden.

Anderlecht specialist stilstaande fases

Flitsen doet Anderlecht de jongste weken moeiteloos, maar één constante was er wel de volledige heenronde. Paars-wit is de primus op stilstaande fases. Geen ploeg scoorde meer bij spelhervattingen én incasseerde er zelf minder doelpunten op. In totaal leverden stilstaande fases Anderlecht al 11 van zijn 30 gescoorde goals op. Vooral de cijfers op hoekschop en vrije trap zijn opvallend. Aan de overkant houdt de defensie voor Colin Coosemans alles goed dicht. Een penaltygoal moest paars-wit nog niet slikken, een doelpunt uit hoekschop en een voortkomend uit een vrije trap wel.

Anderlecht op stilstaande fases penalty's corners vrije trappen gescoord 3 4 4 goals tegen 0 1 1

Kasper Dolberg (topschutter met 10 goals) pegelde een vrije trap binnen tegen Gent.

Razend spannend in de buik