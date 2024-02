"Lijkt me niet de moeilijkste vraag": Marc Coucke en Anderlecht uiten onvrede over strafschop

do 1 februari 2024 22:55

Ook na KV Mechelen - Anderlecht gaat het toch weer over de arbitrage. Zeker bij paars-wit waren ze na afloop woest door een discutabele penalty voor Malinwa. CEO Jesper Fredberg ging kwaad verhaal halen bij de ref, op X uitte eigenaar Marc Coucke zijn onvrede. "Er zit geen lijn in de beslissingen", oordeelde trainer Brian Riemer.

Bij Anderlecht waren ze na afloop niet te spreken over de matchbepalende beslissing van ref Wesli De Cremer die tot de 2-2 leidde. Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal maakte Stroeykens zich breed tegen Pflücke, die tegen de grond ging. "Een goedkope penalty", klonk het in elke analysestudio. En dat was duidelijk ook het oordeel bij de Anderlecht-top. Terwijl CEO Jesper Fredberg het veld opstormde om verhaal te halen bij de arbitrage, tikte eigenaar Marc Coucke een veelzeggend bericht op X. "Dit lijkt me niet de moeilijkste vraag van de week", antwoordde hij cynisch op de vraag van rechtenhouder Eleven DAZN of de penalty terecht was.

Eveneens misnoegd: trainer Brian Riemer. "De arbitrage was opnieuw bepalend", zuchtte de coach voor de TV-camera's. "Ik vind het gek dat deze fase tot een penalty leidt. In andere matchen zie ik rugby-tackles in de zestien en roept de VAR de ref zelfs niet naar het scherm. Nu is er een zachte aanraking en wordt er meteen een strafschop gefloten."

We mogen ons niet enkel achter die penalty wegsteken, ook onze prestatie moest beter. Brian Riemer