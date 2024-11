"Ik dacht dat ik doodging": Toby Alderweireld vertelt in 'Het huis' échte reden achter pensioen bij Rode Duivels

ma 18 november 2024 06:10

'Het huis’ opent zijn deur voor Toby Alderweireld. Als eerste actieve profvoetballer is de verdediger te gast bij Eric Goens. De Antwerp-legende vertelt er over de worstelingen met heimwee tijdens zijn carrière, maar onthult voor het eerst ook de echte reden waarom hij stopte bij de Rode Duivels.

Amsterdam. Londen. Doha. Antwerpen. De roemrijke carrière van Toby Alderweireld liep langs boeiende locaties, maar in 'Het huis' met Eric Goens geeft de verdediger toe dat het allerminst evident was om weg te zijn van huis. "Mijn vader zei dat mijn heimwee wel zou weggaan. 'Hou vol en die verdwijnt.' Ik geloofde dat ook, maar die heimwee is nooit weggegaan", vertelt Alderweireld. "Tijdens mijn carrière heb ik vaak gezegd dat ik ermee wilde stoppen. Als mijn entourage ook die mening was toegedaan, was ik gestopt. Niemand snapt dat, maar dat heeft altijd in mij gezeten."

Ik dacht: ik krijg een hartaanval. Het is gedaan met mij, ik ga mijn kinderen nooit meer zien. Toby Alderweireld

In 2022 vindt Alderweireld zielsrust door terug te keren naar zijn Antwerp. Bij de Great Old beleeft de clublegende meteen een jongensdroom door de club naar de landstitel te trappen.

Alleen: in een opvallende onthulling verklapt Alderweireld dat dat moment er misschien nooit gekomen was. Enkele maanden eerder belandde hij namelijk tweemaal op de spoeddienst. "Na de verloren bekerwedstrijd tegen Union was ik boos en gefrustreerd", begint Alderweireld zijn verhaal. "Ik kon ‘s nachts niet slapen en vertrok de volgende ochtend vroeg naar de club om een krachtsessie te doen. Voor ik vertrok, nam ik nog een cafeïnepilletje, omdat ik geen koffie lust." "Toen ik in de auto zat, begon mijn hart plots tegen duizend per uur te slaan. Ik dacht: ik krijg een hartaanval. Het is gedaan met mij, ik ga mijn kinderen nooit meer zien. Ik zette me langs de kant, liep een meubelwinkel binnen en vroeg of ze de 100 konden bellen."

Je maakt jezelf eigenlijk zot. Toby Alderweireld

Wanneer de ambulance aankomt, slaat Toby’s hart wat rustiger. Hij zweert cafeïne volledig af, maar een tijd later gebeurt het ’s nachts opnieuw. Opnieuw belt hij de ambulance. "Wat bleek: van alle stress voelde ik mijn hart boenken. Daarvan kreeg ik een paniekaanval, waardoor mijn hart nog sneller ging slaan. Je maakt jezelf eigenlijk zot. En op een bepaald moment denk je dat je een hartaanval krijgt en doodgaat." Alderweireld en zijn club Antwerp houden het voorval stil. "We hebben extreme testen gedaan, maar alles was oké. Toen ben ik met mensen gaan spreken en die zeiden dat het door te veel stress was. Puur een paniekaanval, dus. Nu heb ik daar soms nog last van, maar ik kan dat plaatsen omdat ik weet dat het niks is." Bondscoach Domenico Tedesco wordt wél op de hoogte gebracht. Want Alderweireld kondigt in maart 2023 ietwat verrassend zijn afscheid bij de nationale ploeg aan. Met die dubbele paniekaanval als trigger. "Dat is de reden waarom ik gestopt ben bij de Duivels", bekent Alderweireld. "Ik heb er een mooie tijd gehad met 5 grote toernooien en kon dat hoofdstuk afsluiten."