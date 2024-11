Racing Genk vindt akkoord met fiscus en betaalt 14 miljoen euro

Competitieleider KRC Genk heeft zijn jaarrekening gepresenteerd. Daarin heeft de voetbalclub het over 46 miljoen euro transferwinsten én een deal met de fiscus. Genk gaat akkoord met een bedrag van 14 miljoen euro vennootschapsbelasting.

"Met het compromis is de weg vrijgemaakt voor de realisatie van de toekomstplannen van de club, startende met de bouw van een state-of-the-art Training Center", geeft Genk mee.

"Dit akkoord houdt in dat ook in de toekomst de vzw zal worden belast onder de vennootschapsbelasting", voegt Genk nog toe.

"Na een grondige juridische evaluatie is Genk akkoord gegaan voor een bedrag van 14 miljoen euro, waarmee alle fiscale schulden betaald zijn tot en met het seizoen 2023-2024", klinkt het bij de competitieleider.

KRC Genk heeft de discussie met de fiscus over vennootschapsbelasting afgesloten. Als vzw verzette de club zich jarenlang tegen de aanslag, nu heeft het een compromis bereikt.

Naast de deal met de fiscus heeft Genk nog goed nieuws te melden. De transfers (zoals die van Joseph Paintsil naar de VS) hebben de club 46 miljoen euro opgebracht.

En dat zijn nog niet alle transfers. Spelers die na 30 juni vertrokken zijn - denk aan de 20 miljoen euro voor Bilal El Khannouss - worden in het nieuwe jaar verrekend.

Europees voetbal leverde Genk vorig boekjaar 7,3 miljoen euro op.

"Onderaan de streep realiseerde blauw-wit voor het boekjaar 2023-2024 een winst van 1,6 miljoen euro, voor aftrek van belastingen", geeft de club mee.

Toch boekt Genk een verlies in. "Het positieve resultaat over de jaarrekening 2023-2024 zakt door het compromis met de fiscus (-14 miljoen) in combinatie met het spreiden van een deel van de transferwinsten (-8,6 miljoen) tot een te verwerken verlies van 21

miljoen euro."

"Dankzij de stevige financiële buffer die de afgelopen jaren werd opgebouwd, bedraagt het eigen vermogen zo nog steeds een comfortabele 53,2 miljoen euro", besluit Genk de goednieuwsshow van de boekhoudafdeling.