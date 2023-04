Jarenlange discussie van 39 miljoen euro: fiscus eist ondertussen monstersom van Racing Genk

In ruil geniet een vzw wel enkele (fiscale) voordelen. Zo zijn de inkomsten niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting van 25 procent.

Waar gaat het precies over?

In de meest recente jaarrekening van Racing Genk valt te lezen dat de fiscus maar liefst 39,4 miljoen euro eist van de Limburgers. Een monstersom die de ontwikkeling van de club bijna helemaal tot stilstand zou brengen.

Wie het cijfer zwart op wit ziet staan, schrikt toch even op.

De bewuste passage in de jaarrekening van Racing Genk.

Alleen: streeft Racing Genk als voetbalclub, die veel winst boekt met transfers, wel een belangeloos doel na? De fiscus meent alvast van niet... en dus hadden de inkomsten belast moeten worden.





Helemaal nieuw is de discussie niet - ze sleept al jaren aan - maar uit het nieuwste financiële overzicht van de club zijn er voor het eerst meer financiële details te halen.

Zo vordert de belastingdienst een som van 26,3 miljoen euro voor de voorbije vijf seizoenen. Daar komt nog eens een boete van 50% bij, omdat de fiscus vermoedt dat Genk moedwillig belastingen ontdook.

Bij de Limburgers reageren ze rustig op de zaak: "We zijn in een constructief gesprek met de fiscus”, klinkt het. "De specialisten van Genk zitten er kort op, de club heeft vertrouwen in een goeie afloop."