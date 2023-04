Vandenbempt: "Gent heeft het voordeel, Club heeft zijn eindsprint misschien te laat ingezet"

"Pittig programma voor Genk om voorsprong te houden"

Racing Genk was dringend toe aan een overwinning na drie wedstrijden zonder, en dat lukte tegen Oud-Heverlee-Leuven.

Toch was de opluchting niet groot in Genk, want volgens coach Wouter Vrancken was er helemaal geen onrust. Nochtans pakte het maar één overwinning in 6 wedstrijden en amper 6 op 18, de concurrentie hijgt in de nek.

Dat is dan knap als je rustig kan blijven, ook al heb je een beetje een andere indruk als je Vrancken langs de lijn voortdurend tegen de scheidsrechter bezig hoort.

Maar Genk voetbalde tegen OHL wel zonder stress, gewoon zoals het al het hele seizoen doet. De overwinning tegen Leuven was logisch, al viel de beslissing pas in het slot en was de vrije trap die ze kregen een grote meevaller, zoals die onbegrijpelijke penalty die ze tegen kregen, een grote tegenvaller was.

Het was weer typisch voor de trainers dat ze zich achteraf alleen stonden op te winden over de fase in hun nadeel. Maar gelukkig is twee keer mis in het voetbal opgeteld uiteindelijk toch juist.