Anderlecht haalt opgelucht adem met zuinige zege na sterk slot van Eupen

Eupen - Anderlecht in een notendop

Anderlecht heeft geen overschot in Eupen

Nog voor de aftrap kreeg Anderlecht een opdoffer te verwerken. Slimani ontbrak bij de bezoekers, die daardoor geen kapstok hadden om hun spel aan op te hangen. Een potig Eupen maakte daar met een hele reeks overtredingen handig gebruik van.

Bij Anderlecht was niks te merken van het vlotte voetbal van voor de interlandbreak. Gevaar creëren zat er niet in, en paars-wit mocht aan de overkant blij zijn dat Gassama tot twee keer toe de bal niet goed voor zijn voet wist te leggen. Verder dan schotjes van Amuzu en N'Diaye en een terecht afgekeurde goal van Raman kwam Anderlecht voor de pauze niet.

Ook in de tweede helft was het povertjes, tot Raman een vrije trap achterwaarts over Moser kopte. De 0-1 luidde een beter paars kwartier in. Amuzu en Vertonghen besloten te wild, Arnstad dwong Moser met een geborstelde plaatsbal tot een prachtige redding. Dan was het afgelopen wat Anderlecht betrof.

Na een plotse kopbal van Lambert tegen de paal ging Eupen steeds meer in zichzelf geloven. In het slot joegen de Panda's de bezoekers nog de stuipen op het lijf. Een schicht van Magnée en een listig schot van Prevljak scheerden bijzonder nipt langs de paal. Davo knalde de laatste kans onhandig naast.