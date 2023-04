Noa Lang leidt Club Brugge met twee goals naar levensbelangrijke zege in Mechelen

Nikola Storm (KV Mechelen): "We begonnen niet goed en na die twee doelpunten lopen we achter de feiten aan. Een verdiende overwinning voor Brugge dus. Ik heb zelf nog een aantal goede kansjes gehad, maar ze vielen niet."

Noa Lang (Club Brugge): "Mijn doelpunten waren erg belangrijk, maar er is nog geen reden om heel blij te zijn. Er wachten nog drie belangrijke wedstrijden. Wij zijn geen club die thuishoort in de Europe Play-Off, dus we moeten nog vol aan de bak."

Rik De Mil (trainer Club Brugge): "Ik ben tevreden met de prestatie, al kunnen we het soms nog beter uitspelen. Ik zie echt wel progressie in ons spel. We gaan vol gaan voor de top 4 en blijven naar onszelf kijken."

Steven Defour (trainer KV Mechelen): "Dat de bekerfinale in de hoofden kruipt is menselijk, maar geen excuus. Ik hoop dat de spelers beseffen dat het spelniveau beter moet, zeker met het oog op die finale."