Pro League wil proefproject met gecontroleerd vuurwerk in stadions: "Naar fans geluisterd"

Parys: "Zijn in gesprek met Binnenlandse Zaken"

CEO Lorin Parys van de Pro League geeft wat toelichting bij het idee. Vanwaar komt het? "We hebben heel goed naar de fans geluisterd, zowel de fans die graag dit soort beleving willen als deel van een match, als de fans die willen dat de veiligheid in de stadions gegarandeerd is."



Het voorstel van een gecontroleerd proefproject is al een tijdje geleden gedaan, zegt Parys. Maar het komt nu in de actualiteit, omdat er in Frankrijk afgelopen week een gelijkaardig wetgevend initiatief in het Staatsblad verscheen.



"We zijn met het ministerie aan Binnenlandse Zaken aan het bespreken hoe we er op een heel gecontroleerde manier willen voor zorgen dat we met pyrotechnisch materiaal aan de slag kunnen in een stadion."