Mike Trésor bezorgt Genk eindelijk nog eens felbevochten driepunter

Mike Trésor (Genk): "Of ik druk voel bij een vrije trap? Niet echt. De focus is het belangrijkste. Dat doelpunt was een beloning voor de energie en de wilskracht die we toonden."

Casper De Norre (OHL): "Na die gelijkmaker kon het volgens mij beide kanten uit. We hadden zeker nog onze momenten op de counter. Jammer genoeg gaat het nog naar de Genkse zijde."

Marc Brys (trainer OHL): "We hadden het moeilijk in de eerste helft. Genk ging voluit. Nadien deden we het beter en toonden we veel wilskracht. Het is dan triest om dat tweede doelpunt zo laat nog te slikken."



Wouter Vrancken (trainer Genk): "We spelen een goede wedstrijd en winnen oververdiend. We hadden meer moeten scoren in de eerste helft. Ik ben fier hoe ze zijn blijven vechten na die gelijkmaker. Dan krijg je wat je verdient."