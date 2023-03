"Zijn we te streng? Nee, toch?": Wesley Sonck en Filip Joos kruipen (zelfzeker) in de huid van de VAR

Geen figuur in het Belgische voetbal zo veelbesproken als de videoref. Maar hoe is het om tijdens een beladen match in zijn schoenen te staan? Wel, uitzonderlijk gooide het Referee Department de deuren voor ons open. Na de tandem Gert Verheyen-Imke Courtois mochten nu Filip Joos en Wesley Sonck in de huid van de VAR kruipen tijdens Cercle Brugge - Racing Genk (1-1). Het leverde amusante televisie op: "Als de echte videoref hiernaast fout is, mogen we dat dan gaan zeggen?"