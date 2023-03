Titelkoorts doet Genk in ziekbed belanden, nu ook puntenverlies tegen Cercle Brugge

clock 22:41

einde, 22 uur 41. EINDE: Cercle en Genk houden elkaar in evenwicht. In de tweede helft was Genk aanvankelijk de betere ploeg. Dat leidde tot 1 kans en dat was ook meteen de goede voor Paintsil. Hij trapte vanuit een verrassende positie en versloeg Warleson. Nadien zette het door, maar grote kansen kwamen er niet meer. Het was zowaar Cercle dat nog de beste kans had. Ueda draaide mooi weg, maar mikte naast. 1-1 is een logische eindstand, beide ploegen konden niet volledig overtuigen. .