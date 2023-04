Racing Genk over miljoeneneis van fiscus: "Onze identiteit is niet veranderd: we zijn een vzw"

Racing Genk probeert de landstitel te bemachtigen in de play-offs, maar de leider heeft nog andere uitdagingen. De fiscus neemt Genk in het vizier, maar preses Peter Croonen nuanceert. Hij bespreekt de structuur en de toekomstvisie van KRC Genk.

Union, Antwerp en Club Brugge zijn de uitdagers in de Champions' Play-offs. Maar er is met de fiscus nog een tegenstander opgestaan: bij de leider is een eis van ruim 39 miljoen euro neergelegd. Racing Genk heeft als enige eersteklasser nog een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) als vennootschapsvorm. Die mag geen winst uitkeren aan de aandeelhouders en moet een belangeloos doel nastreven. In ruil geniet een vzw wel enkele (fiscale) voordelen. Zo zijn de inkomsten niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting van 25 procent. Volgens Peter Croonen is het verhaal "simpel": "Het gaat over een aanslag op geld met de boodschap: "Het is niet omdat je al die jaren rechtspersonenbelasting betaald hebt, dat wij als fiscus vinden dat dat zo moet blijven. We gaan nu een vennootschapsbelasting heffen." "Sorry, maar we zijn een vzw. We voldoen aan alle criteria om fiscaal te beantwoorden aan de rechtspersonenbelasting. Dat is de discussie ten gronde. Daarover hebben we met elkaar positieve gesprekken en we communiceren niet in de media." Maar wie deze bedragen leest, denkt misschien dat Genk geen vzw meer is. Streeft Racing Genk als voetbalclub, die veel winst boekt met transfers, wel een belangeloos doel na? "De criteria zijn technisch en de winsten zijn het enige wat een vzw kan opbouwen. Je kan geen kapitaal in een vzw steken. Die reserves zijn nodig om dit soort infrastructuur op te bouwen." "In het verleden waren alle clubs vzw's. Het is niet omdat andere clubs van vennootschapsvorm veranderd zijn, dat onze identiteit veranderd is."

"Met de raad van bestuur denken we strategisch na over de toekomst"

Al blijven ze bij de leider niet blind voor het veranderende voetballandschap. Midden mei volgt een belangrijke vergadering. Wordt daar het licht op groen gezet voor een andere structuur? Croonen: "We denken erover na. De wereld verandert: er is het fiscusdossier, er zijn grote infrastructuurplannen en de internationel voetbalcontext ontwikkelt zich snel." "Het is aan ons als raad van bestuur om strategisch na te denken over de toekomst van de club. We zullen iedereen informeren. Op korte termijn zitten daar geen conclusies aan vast. Het is meer een omgevingsanalyse." "Of we op termijn zeker naar een nv moeten overstappen? Neen, dat is geen must, maar je kunt het niet uitsluiten." En wat met een externe investeerder en vers kapitaal? "Voor de infrastructuurplannen is dat nuttig. Als we zoiets overwegen, dan zou dat altijd gaan over een minderheidsinvestering. Maar het is een denkoefening."