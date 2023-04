Racing Genk gaat "met vertrouwen" naar de play-offs: "Nieuwe kampioen is goed voor ecosysteem"

Racing Genk opent zondagavond de Champions' Play-offs tegen Club Brugge. De leider is al enkele weken opgejaagd wild, maar laat zich niet van de wijs brengen. Stef Wijnants had een lang gesprek met Genk-voorzitter Peter Croonen over de nabije sportieve toekomst.

Dat Peter Croonen aan de vooravond van de Champions' Play-offs ontspannen oogt, wil de voorzitter van Racing Genk zelf niet gezegd hebben. "Het blijven play-offs. We hebben een kans en we proberen die te pakken, maar het doel van ons seizoen is bereikt: top 4 en Europees voetbal", legt de preses uit. Racing Genk domineerde de competitie, maar zag zijn voorsprong de jongste weken wegsmelten. Union begint op gelijke hoogte aan de laatste rechte lijn. "Ik maak me geen zorgen, maar ik had het liever anders gezien. Ons niveau is hetzelfde gebleven, maar onze efficiëntie was zeker achterin minder. Dat moeten we corrigeren." "Ik heb er vertrouwen in. Er keren veel geblesseerde spelers terug en in vergelijking met de concurrentie hebben wij de laatste 5 à 6 speeldagen het zwaarste programma gehad. Dat verklaart een deel van de terugval."

De mercato zal veel rustiger zijn dan vorig jaar. We hebben toen heel wat spelers laten gaan en we zijn een nieuwe topploeg aan het bouwen. De ambitie is om de ploeg samen te houden. Peter Croonen

Croonen acht de mentale frisheid cruciaal. "Als we winnen, mogen we niet zweven. Als we verliezen, mogen we niet wanhopen." Maar binnen de bestuurskamer zal men wellicht toch al een (titel)begroting hebben opgesteld? "Neen, want de kampioen is dit jaar niet zeker van de Champions League. Pas als je die zekerheid hebt, kun je budgetteren." De marktwaarde van de kern is alvast fors gestegen, maar Croonen vreest geen exodus. "De mercato zal veel rustiger zijn dan vorig jaar. We hebben toen heel wat spelers laten gaan en we zijn een nieuwe topploeg aan het bouwen. Die is er heel snel gekomen." "De ambitie is om de ploeg samen te houden, al zal er natuurlijk altijd wel iets gebeuren." "We hebben echter reserves opgebouwd binnen onze vennootschap en vzw. We zijn er autonomer in geworden, maar af en toe moeten die aangevuld worden."

Mike Trésor is een van de Genkse sleutelspelers.

"De ploeg die 9 of 10 punten haalt, zal er dicht bij zijn"

De architect van het succesverhaal is coach Wouter Vrancken. Hoe zeker is de voorzitter van de leider dat de T1 op post blijft in Genk? "Hij wil voor een aantal jaar blijven", klinkt het. "We hebben met elkaar afgesproken dat het de bedoeling is om met elkaar door te gaan, zonder zaken uit te sluiten. Hij mag internationale ambitie hebben, maar dan over enkele jaren." Eerst deze play-offs tot een goed einde brengen. "Er zullen heel wat punten verloren gaan", voorspelt Croonen. "De ploeg die 9 of 10 punten haalt, zal er dicht bij zijn. En de thuismatchen worden doorslaggevend. Het wordt spannend." Club Brugge is zondag de eerste tegenstander. "Zelfs als we winnen, dan ben ik er nog van overtuigd dat Club zich elke match zal smijten. Ze willen tonen dat ze beter kunnen dan wat ze dit seizoen al hebben getoond. Club zal een scherprechter zijn." Titelfavoriet is Club niet en zo lijkt een Duits scenario - met het almachtige Bayern München - afgewend. "Het is belangrijk om een gezonde competitie te hebben, zeker gezien het belang van de Champions League. Het is essentieel om gelijkwaardige ploegen te behouden." "Een sterk punt van onze competitie is dat we altijd verschillende kampioenen hebben gehad. De laatste jaren niet. Chapeau voor Club, maar voor het Belgische voetbal is dat niet zo goed. Afwisseling is goed voor het ecosysteem."

