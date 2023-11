BEKIJK: Genk stelt bouwplannen van gloednieuw trainingscomplex voor: "Om talent kansen te geven"

Een totale oppervlakte van 43.305 m² en plaats voor twee verwarmde "hybride" voetbalvelden en een natuurlijk grasveld.

In het najaar van 2024 zal KRC Genk de eerste steen leggen van het gloednieuwe oefencomplex in de schaduw van de Cegeka Arena.

"H.Essers Training Center" wordt de naam van de plek waar talent zich mag ontwikkelen. Vernoemd naar de hoofdsponsor van het KRC Genk Talent Park.

"We weten hoe belangrijk het is om talent de kans te geven om uit te blinken. We willen met het H.Essers Training Center de spelers van KRC Genk alle kansen bieden om te schitteren op het veld", vertelt Gert Bervoets, CEO van H.Essers.

Daarnaast moet op de H.Essers Talent Park op termijn een infrastructuur komen waar Jong Genk en de KRC Genk Ladies hun wedstrijden kunnen afwerken.

Dat op Limburgse wijze, met respect voor de natuur.

"Dit nieuwe training center zal in volledige harmonie liggen met de omliggende natuur. In die mate zelfs dat de harde grens tussen gebouw en natuur helemaal zal vervagen", klinkt het bij de architect Peter Cornoedus.