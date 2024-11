Genk-voorzitter Peter Croonen is (gematigd) opgelucht na akkoord met fiscus: "Blij dat het achter de rug is"

Een jarenlange storm is bijna gaan liggen bij KRC Genk. Dankzij een compromis met de fiscus zal het in de toekomst onder de vennootschapsbelasting belast worden en moet het 14 miljoen euro betalen voor de schulden. De club wil nu vooral de bladzijde omslaan. "Met het bedrag zijn we niet blij, met het akkoord wel", vertelt Peter Croonen, voorzitter van Racing Genk.

Die 14 miljoen euro betalen zal ook geen groot probleem vormen. "We hebben een heel goede mercato achter de rug. Dat geld zullen we aanwenden om het akkoord te betalen."

"Ik ben blij dat het achter de rug is", zegt Croonen. "Het ging over een groot bedrag. In de laatste jaarrekening werd melding gemaakt van 39 miljoen, maar het was een jaarlijks oplopend bedrag."

"We moeten mee met de realiteit van het professionele voetbal. En we moeten aanvaarden dat we naar dit nieuw fiscale statuut gaan."

"Met het bedrag zijn we niet blij, met het akkoord wel. Het is met unanimiteit goedgekeurd, maar het is geen fijn bedrag om te betalen. Daarmee zijn wel alle fiscale discussies van de baan. We kunnen bevrijd naar de toekomst kijken."

Het is 14 miljoen euro die we niet in de sportieve werking kunnen steken.

Stilaan kan de blik naar de toekomst. Er liggen nog enkele ambitieuze plannen op tafel. Racing Genk mikt op een nieuw oefencomplex, een stadion voor de KRC Genk Ladies én een upgrade van het grote stadion. "We willen 50 jaar vooruit kijken."

"We blijven werken met dezelfde langetermijnvisie die we voor ogen hadden", voegt Croonen toe. "Er is een eigen vermogen opgebouwd van 54 miljoen euro, na het betalen. Het is wel 14 miljoen euro die we niet in de sportieve werking kunnen steken."

Maar nog even naar het positieve, want op het veld gaat het uitstekend met de Limburgers. "Ik ben heel blij met onze huidige sportieve vorm, ik denk dat weinigen hadden toegedicht dat we herfstkampioen zouden worden."

"We zijn heel blij met de progressie. Het strategisch plan om te evolueren naar een jonge ploeg met een mix van ervaring, is aan het werken", aldus Croonen.