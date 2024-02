De balans na de wintermercato: wie is versterkt of verzwakt? "Wat er bij één club gebeurde, is heel opvallend"

vr 2 februari 2024 06:30

Relatief rustig, maar daarom niet minder interessant. Nu de wintermercato afgelopen is, wordt het tijd om de balans van de Belgische titelkandidaten op te maken. Wie deed een goede zaak, wie niet? Een doorlichting van de top 6 met Tom Boudeweel.

Union: Stilte als signaal

Never change a winning team? Het is een motto dat ook tijdens een wintermercato geldt. Dat er bij leider Union op transfervlak een grote stilte heerste, mag als een extra signaal aanzien worden rond de titelambities. Zo bleef sleutelspits Gustaf Nilsson ondanks interesse van KAA Gent en ook rond smaakmakers als Cameron Puertas en Mohamed Amoura bewoog er niks.

Union bewaart de rust en behoudt de basis die voor uitstekende resultaten zorgde. Tom Boudeweel

"Dat er bij Union niks gebeurde, onderstreept alleen maar dat het goed zit binnen de ploeg en daarbuiten", ziet onze journalist Tom Boudeweel. "Ze bewaren de rust en behouden de basis die voor uitstekende resultaten zorgde." "Het enige dat Union hád kunnen doen, is nu al spelers halen om ze te integreren richting volgend seizoen. Zoals het deed met Puertas en Terho. Al hoeft zelfs dat geen minpunt te zijn, want nu blijft de groepsdynamiek helemaal hetzelfde."

Ons oordeel: status quo uit de mercato gekomen.

Union Inkomende transfers Heinz Lindner (Oos) doelman FC Sion (Zwi) Uitgaande transfers Matthew Sorinola (Eng) verdediger Plymouth (Eng)

Anderlecht: Geen wow-versterkingen

Herinnert u zich nog de waanzinnige Deadline Day van Anderlecht een jaar geleden? Paars-wit greep toen naast een handvol spitsen, miste ook een nieuwe linksachter en bleef alleen achter met noodaanwinst Islam Slimani.

Van hectiek was er nu geen sprake. Gisteren niet, maar in de rest van de mercato evenmin. Met reservekeeper Kikkenborg en verdediger Federico Gattoni kwamen er geen wow-versterkingen. Uitgaand vertrokken er enkel bank-/tribunezitters.

Het belangrijkste wordt voor Anderlecht dus om de blessures te managen. Tom Boudeweel

"Het is nu de vraag of de mercato van Anderlecht genoeg is om het verschil te maken in de strijd om de hoogste plaatsen", oordeelt Boudeweel. "Gattoni verzamelde amper minuten bij Sevilla, bijgevolg zal Riemer vooral op Vertonghen en Debast moeten blijven rekenen. Het belangrijkste wordt voor Anderlecht dus om de blessures te managen." "Door weinig te kopen straalt paars-wit ook vertrouwen uit in de huidige kern en het beleid. Bovendien: kón Anderlecht nog wel iemand bijzetten? Afgelopen zomer is er toch stevig geïnvesteerd en op basis van de voorbije jaarrekeningen moest er ook nog een put gevuld worden."

Ons oordeel: status quo uit de mercato gekomen.

Anderlecht Inkomende transfers Mads Kikkenborg (Den) doelman Lyngby (Den) Federico Gattoni (Arg) verdediger Sevilla (Spa) Uitgaande transfers Maxime Dupé (Fra) doelman Nice (Fra) Justin Lonwijk (Ned) middenvelder Dinamo Kiev (Oek, einde huur) Lucas Lissens verdediger Lyngby (Den)

Club Brugge: Rustig zonder record

Straf: geen enkele inkomende wintertransfer bij Club Brugge. Zelfs een extra verdediger - volgens een deel van de achterban toch noodzakelijk - kwam er niet. "Al ben ik daar niet door verrast", aldus Boudeweel. "Zeker gezien Club er toch in slaagde om de negatieve tendens van de vele tegengoals om te draaien naar clean sheets - de match tegen Kortrijk niet meegerekend." "Zoals de voorbije jaren vertrouwen ze op jonge kerels naast Mechele. En in nood kan Deila nog Boyata zetten, aangezien die niet vertrok. Met deze kern is er in principe genoeg kwaliteit om mee te strijden voor de titel. Net als bij Union is er voor rust gekozen."

Met deze kern is er in principe genoeg kwaliteit om mee te strijden voor de titel. Tom Boudeweel

Ook de impact van het vertrek van Tajon Buchanan moet normaal beperkt blijven. Waar wel nog over nagesproken zal worden: de recorddeal van Antonio Nusa naar Brentford kreeg nog geen groen licht. Kunnen de medische twijfels straks zijn transferprijs naar beneden halen? Boudeweel vermoedt van niet: "Zeker als hij zich de komende maanden nog bij Club kan bewijzen door beslissend te zijn in de play-offs. Er was naar verluidt al een opbod tussen Engelse topclubs, dan moet dat er normaal komende zomer ook zijn."

Ons oordeel: status quo uit de mercato gekomen.

Club Brugge Inkomende transfers Uitgaande transfers Tajon Buchanan (Can) middenvelder Inter (Ita) Faitout Maouassa (Con) verdediger Granada (Spa) Romeo Vermant aanvaller Westerlo

KAA Gent: Cashen tegen welk kost?

Nergens was de winter zo woelig als in Gent.

Met maar liefst zes nieuwkomers en twee (of drie?) vertrokken sterkhouders zien de Buffalo's er plots helemaal anders uit. De financiële cijfers eveneens: met Malick Fofana (17 miljoen), Gift Orban (12 miljoen) en straks wellicht ook Hugo Cuypers (11 miljoen) zag de Gentse boekhouder de jackpot binnenlopen. Maar kunnen de aanwinsten, zoals recordaankoop Sonko en ervaren rot Mitrovic, het stevige kwaliteitsverlies compenseren? Dat zal toch nodig zijn nu de ploeg van Hein Vanhaezebrouck een beetje op de dool lijkt.

Je kunt met alle respect toch niet met Depoitre de laatste rechte lijn van de competitie in? Tom Boudeweel

"Deze mercato was helemaal on-Gents", keek Boudeweel zijn ogen uit. "Zes transfers in de winter is voor een topploeg vrij ongezien. Zeker voor KAA Gent, dat normaal altijd risico's schuwt én in een goede positie het nieuwe jaar in dook. Heel opvallend." "Iedereen was enkele maanden geleden onder de indruk van de offensieve weelde bij Gent, maar dat verhaal is nu toch helemaal anders. Het zou toch straf zijn dat na Orban ook Cuypers straks vertrekt, zonder ze echt te vervangen? Want je kunt met alle respect toch niet met Depoitre de laatste rechte lijn van de competitie in?" "Ook de komst van Stefan Mitrovic vind ik vreemd. Achteraan stond er toch al een vaste basis met Kandouss, Watanabe en Torunarigha. Plus je hebt daar nog Nurio en eigen jeugdspelers. Bovendien haalde Louwagie vroeger nooit iemand boven de dertig, maar arriveert er met Mitrovic iemand die al 33 is." "Voor Gent wordt het, gezien de vormdip, een stevige strijd om de top 6 te halen. De ploeg komt toch verzwakt uit de transferperiode als de jonge offensieve krachten straks veel aanpassing nodig hebben." "Natuurlijk mogen we niet vergeten dat ook KAA Gent een stevig financieel verlies moest goedmaken. Eigenaar Sam Baro wou graag met een schone lei aan zijn tijdperk beginnen."

Ons oordeel: verzwakt uit de mercato gekomen.

AA Gent Inkomende transfers Stefan Mitrovic (Ser) verdediger Getafe (Spa) Hugo Gambor (Fra/CAf) verdediger USL Dunkerque (Fra) Momodou Lamin Sonko (Zwe) aanvaller Häcken (Zwe) Daisuke Yokota (Jap) aanvaller Gornik Zabrze (Pol) Franck Surdez (Zwi) aanvaller Xamax Neuchâtel (Zwi) Daniel Schmidt (Jap) doelman STVV Uitgaande transfers Malick Fofana aanvaller Lyon (Fra) Gift Orban (Nig) aanvaller Lyon (Fra) Keegan Jelacic (Aus) middenvelder Brisbane Roar (Aus) Bram Lagae verdediger Duinkerke (Fra)

Antwerp: Operatie broeksriem

Januari zal bij Antwerp vooral herinnerd worden om het wrange afscheid van goudhaantje Arthur Vermeeren. Een vroegtijdig vertrek dat er moést komen door de financiële moeilijkheden bij de landskampioen. Andere sterkhouders zoals Mandela Keita en Jean Butez bleven wel op de Bosuil. Inkomend arriveerde op de slotdag enkel nog Eliot Matazo om het verlies van Vermeeren op te vangen.

Voor Van Bommel is dat geen makkelijke situatie, want de kern was vorig jaar al klein en dat is er niet op verbeterd. Tom Boudeweel

"De verkoop van Vermeeren en het uitblijven van een échte klepper als vervanger - denk aan Praet - past in de wetenschap dat Antwerp de broeksriem moest aanhalen." "Voor Van Bommel is dat geen makkelijke situatie, want de kern was vorig jaar al klein en dat is er niet op verbeterd. Opnieuw meespelen voor de titel wordt moeilijk, wellicht is de beker de beste kans op een nieuwe prijs."

Ons oordeel: verzwakt uit de mercato gekomen.

Antwerp Inkomende transfers Eliot Matazo (Bel) middenvelder Monaco Uitgaande transfers Arthur Vermeeren middenvelder Atletico Madrid (Spa) Michael Frey (Zwi) aanvaller QPR (Eng) Sam Vines (VS) verdediger Colorado (VS) Ortwin De Wolf doelman Zulte Waregem

Racing Genk: Wissels op de flanken

Damage control bij KRC Genk. De ploeg van Wouter Vrancken heeft niet de fraaiste herinneringen aan zijn voorbije wintermercato's. Herinnert u zich nog het vertrek van Paul Onuachu? Het wordt nog steeds gezien als dé reden waarom Genk vorig jaar zijn titel verspeelde. En ook deze transferperiode zag Vrancken opnieuw twee van zijn sterkhouders vertrekken. Zowel Daniel Munoz, als Gerardo Arteaga - kleppers op een knelpuntpositie - zwaaide Genk uit voor een buitenlands avontuur. Dat de club niet dezelfde fout als voorheen wilde maken, was duidelijk. Het haalde met Eduard Sobol (ex-Club Brugge) en Ken Nkuba (ex-Charleroi) prompt twee hapklare vervangers.



Alleen: zijn ze evenwaardig aan hun voorgangers?

Het is opvallend dat je twee ervaren flankspelers laat vertrekken en ze niet vervangt door gelijkwaardige profielen. Tom Boudeweel

"Het is opvallend - en zal ook wel met geld te maken hebben - dat je zomaar twee ervaren flankspelers laat vertrekken en ze eigenlijk niet vervangt door gelijkwaardige profielen", schat Boudeweel in. "Nkuba is zeer aanvallend, maar heeft nog niet veel minuten gemaakt. Dat is toch een risico en het zal afwachten zijn of hij het ritme en niveau zal kunnen oppikken. Alle druk ligt nu eigenlijk ook op de schouders van El Ouahdi, die meer hetzelfde type is als Munoz." "En aan de andere kant heb je dan Sobol. Die was eigenlijk niet voldoende voor Club, maar als rechtstreekse concurrent ga je hem dan wel halen. Vreemd. Soit, ik vind de twee vertrekkers gewoon kwalitatief beter dan de aanwinsten."

Ons oordeel: verzwakt uit de mercato gekomen.