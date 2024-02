Hein Vanhaezebrouck ziet AA Gent afglijden in 2024: "Play-off I is absoluut in gevaar"

Met Hugo Cuypers ziet hij, na Fofana en Orban, weer een aanvaller vertrekken, naar de MLS. "De speler had zelf aangegeven dat hij niet meer gefocust was en dus niet wou spelen. Dat heeft niets met kwade wil te maken. Het is gewoon menselijk, als je al ergens getekend hebt. Maar als Hugo had gespeeld, had dat vandaag niets veranderd."

Hein Vanhaezebrouck had er totaal geen moeite mee om het meesterschap van STVV te erkennen na de 4-1-nederlaag van zijn team AA Gent . De oorzaken voor de dip zijn snel gevonden: blessures, uitgaande transfers en uitgevlogen internationals. "Het is gewoon te veel", zucht de Gent-coach.

AA Gent staat ondanks de 1 op 9 nog altijd op de 4e plaats, maar toch vreest Vanhaezebrouck voor hun plaatsje in de top 6 en dus de Champions' Play-offs.

"Play-off I is absoluut in gevaar. Als we zondag ook in Anderlecht verliezen en over 2 weken tegen Cercle Brugge, dan staat die laatste misschien al boven ons."

"Ik blijf erbij: met het programma dat Cercle heeft, zie ik hen altijd in Play-off I, ook al lieten ze deze week wat steken vallen. Dat verraste me toch."

"In wiens plaats Cercle dan komt? Wij zijn zeker kandidaat, al zijn er nog ploegen die het moeilijk hebben in januari."

Vanhaezebrouck vreest vooral een lange afwezigheid van zijn spelmaker Sven Kums. "Als we hem lange tijd kwijt zijn, verliezen we ook onze grip op het middenveld. Dat hebben we elke keer dat hij niet speelde gemerkt. Ik kan ook geen oplossingen blijven vinden."