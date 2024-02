Tienkoppig Gent blijft op de dool en verliest na rampscenario ook tegen STVV

Sleutelmoment: Het eerste half uur van de match hadden we even goed de tv uit kunnen laten, of nog in de file kunnen staan zoals de Gent-supporters. Pas wanneer Archie Brown ondoordacht zijn hand in het gezicht van Fujita duwde, en zo mocht gaan douchen, kwam het vuur in de partij.

Man van de match: Abou Koita kwam terug van de Afrika Cup en was eigenlijk niet nodig om de winst over de streep te trekken. Maar tijdens een invalbeurt van amper 25 minuten, was de publiekslieveling meteen goed voor twee doelpunten.

Opvallend: AA Gent heeft zijn start in 2024 nu helemaal gemist. Bekeruitschakeling tegen Club, en maar 1 punt in de competitie tegen KV Mechelen, Westerlo en STVV. De vertrokken voorhoede zal dat de komende weken alleen maar erger maken.