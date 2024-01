Onverwachte reünie in Genk, groeiend ongeduld bij Gent: deze internationals keren nu al terug bij hun clubs

De eerste reünieronde is afgewerkt. Na de groepsfases op de Afrika Cup en Asian Cup mogen Belgische clubs enkele sterkhouders weer in de armen sluiten. Zo is er goed nieuws voor Union en Genk, die tegenvallende campagnes van Algerije en Ghana minder erg zullen vinden. Gent zal zijn geduld nog wat langer moeten beproeven. Een overzicht van de terugkeerders in de Jupiler Pro League.