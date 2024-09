Uitdagend format, ambitieuze nieuwkomer en wissel van de macht (?): alles over volleybalseizoen in nieuw jasje

vr 20 september 2024 14:24

De zenuwen voor het eerste fluitsignaal zijn stilaan voelbaar. De Belgische volleybalcompetitie gaat bij de mannen vanaf dit weekend een uitdagend Nederlands proefjaar tegemoet. Bij de vrouwen lijken Waalse ploegen zich meer dan ooit te gaan mengen in de titelstrijd. Dit zijn 5 nieuwigheden en vraagstukken om naar uit te kijken voor het nieuwe volleybalseizoen.

Nederlandse uitstapjes

Verslik je niet als je plots namen als Orion Stars, Dynamo Apeldoorn of Numidia op de volleybalagenda ziet staan. De Belgische volleybalcompetitie zit vanaf dit seizoen in een Nederlands jasje. Net als in het basketbal en het handbal gaan Belgische ploegen de strijd aan met hun noorderburen. Uitstapjes die enkel voor de mannenclubs op de agenda staan dit jaar. Wanneer de reguliere competitie van elk land in februari afgewerkt is, treffen de beste vier ploegen elkaar in een Bene Conference. Zo staan er meer topaffiches op de planning, zowel nationaal als internationaal. Niet getreurd: naast een BeNe-kampioen, blijft ook de klassieke strijd om de landstitel overeind. Daarenboven volgt in het najaar al een eerste test van het "uitdagende project" met de BeNe Volley Cup. "Het Belgisch volleybal kan hier van profiteren", is ex-international Hendrik Tuerlinckx alvast enthousiast. Levert het ook spektakel in de zaal op?

Antwerpse nieuwkomer met ambitie

Terug van even weggeweest. Antwerpen heeft met Brabo opnieuw een ploeg in de hoogste volleybalklasse. Met 11 titels - die dateren van 1957 tot 1968 - komt zo een (voormalige) reus weer op de voorgrond. En dat brengt gezonde spanning met zich mee. Antwerp rekent op een mix van ervaring en jong talent om niet zomaar een speelbal te worden in de Lotto Volley League. Zo mocht 19-jarige middenspeler Joppe Wolters afgelopen zomer al eens proeven van het leven als Red Dragon. Maar het echte werk begint vanaf komend weekend, wanneer het meteen vicekampioen Maaseik ontvangt in eigen huis. Op de kanalen van Antwerp is het gepopel voelbaar. Krijgen we meteen een verrassend statement te zien? Ook in de vrouwencompetitie wordt er voortaan rekening gehouden met een nieuwkomer uit het Antwerpse. Met de blijde intrede van Geel staan er opnieuw 10 ploegen in de startblokken.

Waalse overdracht van macht bij vrouwen?

Lang leek Charleroi de grote uitdager te worden, plots werd het toch Tchalou. De gezellige Waalse familieclub verraste grootmacht Asterix Avo Beveren in de eerste wedstrijd van de titelfinales vorig seizoen. In eigen - daverende - zaal leverden ze het signaal af: het Waalse vrouwenvolleybal staat er. Want Asterix Avo heeft dan wel de dubbel gepakt. Zweten moesten de speelsters van Kris Vansnick absoluut in een jaargang met ook Champions League-volleybal. Charleroi dwong de landskampioen tot een vijfsetter in de bekerfinale. Na hun dip in de play-offs nam Tchalou over met een straffe reeks die op een zucht strandde van de Belgische titel. Dus kijkt de volleybalfan reikhalzend uit: krijgen we een overname van de macht, of blijft de ploeg uit Beveren de scepter zwaaien?

Tchalou was de verrassende titelfinalist van vorig seizoen.

Maaseik smacht naar klassieke titelstrijd

"Het doel is om er volgend jaar weer te staan." Woorden uit het kamp van Maaseik die vorig jaar werden uitgesproken bij het seizoensbegin. Dat de Limburgers het Roeselare toch nog erg moeilijk zouden maken in de titelstrijd, hadden ze zelf niet verwacht. Zeker na een wisselvallig seizoen, waarin coach Fulvio Bertini nog voor de play-offs werd verteld dat zijn avontuur in Maaseik zou stoppen. Guido Görtzen neemt vanaf dit seizoen het roer over. Dat doet de Nederlander met de nodige ervaring. Als speler was de vijftiger jarenlang actief in Italië, Japan en Rusland. Görtzen speelde tevens een hoofdrol in de olympische titel van Nederland in Atlanta 1996. Hoogtepunten waarmee hij nu Maaseik inspireert richting een nieuwe - immer intense - klassieke titelstrijd?

Maaseik gaat vol voor de titel.

"Belgisch" Roeselare op recordjacht

Op zoek naar een straffe nummer 5 op rij. Roeselare was de afgelopen jaren onklopbaar in het Belgische mannenvolleybal. Zelf zou het daar liefst niets aan veranderd zien. Al hijgt Maaseik in de nek. De Limburgers bouwden aan een team met Belgische en buitenlandse mix. Opmerkelijk: in West-Vlaanderen wordt vooral in talent van eigen bodem geïnvesteerd. Bjarne Angilis (17), Mauro Lips (18), Basil Dermaux (21) en Seppe Van Hoyweghen (24) maakten deze zomer allemaal de overstap naar Schiervelde. Een duidelijke keuze voor jong Belgen die moeten groeien onder de vleugels van Verhanneman, Rotty, D'Hulst en Coolman. Al rijst de vraag of ze daar de tijd voor zullen krijgen. De verloren supercup tegen Menen bleek alvast een slechte generale repetitie op de competitie. Niet dat de fans er écht van wakker liggen. Dus is het doel duidelijk: landstitel 16 grijpen en zo het record van eeuwige rivaal Maaseik evenaren. Te beginnen in Borgworm.

Bij Sporza volgen we de uitslagen en het klassement op de voet. Op de website van de Lotto Volley League kun je gratis kijken naar speeldagen 1 en 2.