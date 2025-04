Lakers opnieuw op achterstand ondanks 38 punten van LeBron James, Orlando en Milwaukee knokken terug

De Los Angeles Lakers zijn opnieuw op achtervolgen aangewezen in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. Ondanks 38 punten van LeBron James haalde Minnesota het: 116-104. Orlando en Milwaukee geven zich dan weer niet gewonnen.

Minnesota komt zo op een 2-1-voorsprong. Wie het eerste vier keer wint, stoot door naar de halve finales in zijn conference. Zondag volgt de vierde match, wederom in het Target Center.

De LA Lakers waren de play-offs begonnen met een thuisnederlaag, maar konden orde op zaken stellen. Voor even toch, want vannacht gingen de Lakers opnieuw onderuit tegen de Minnesota Timberwolves.

Na twee nederlagen heeft Orlando Magic voor eigen publiek gestunt tegen de Boston Celtics: 95-93. Het kwam zo terug tot 2-1 en speelt zondag opnieuw in het eigen Kia Center.

Franz Wagner blonk bij Orlando uit met 32 punten en ook Paolo Banchero (29 punten) was goed bij schot. Voor Boston kwam Jayson Tatum tot 36 punten.

Milwaukee versloeg Indiana in het eigen Fiserv Forum met 117-101 en bracht de tussenstand ook in deze confrontatie op 2-1 in het voordeel van de Pacers. Giannis Antetokounmpo en Gary Trent Jr. lukten bij de Bucks ieder 37 punten.