Roeselare pakt in en tegen Maaseik zijn 4e landstitel op rij na dominante prestatie in finaleduel

Op ervaring én met overmacht. Roeselare heeft in het hol van de leeuw zijn 15e titel gepakt in de Lotto Volley League. De West-Vlamingen toonden hun dominantie in Maaseik, dat nooit het niveau van de vorige finalematchen kon evenaren. Na een duidelijke 0-3 neemt Roeselare zijn 4e triomf op rij mee naar Schiervelde.