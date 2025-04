"Die bak Duvel zal José smaken": terug naar de Luik-Bastenaken-Luik van Frank Vandenbroucke in 1999

José De Cauwer is een vat vol verhalen. Voor elke topklassieker laten we hem een anekdote uit zijn verhalentrommel schudden. Vandaag: Luik-Bastenaken-Luik.

Wie terugdenkt aan Luik-Bastenaken-Luik 1980, begint spontaan te rillen. Bernard Hinault won de legendarische sneeuweditie.

"We waren nog niet vertrokken in Luik en het was al aan het sneeuwen", graaft José De Cauwer in zijn geheugen over La Doyenne in zijn laatste profjaar.

"Hinault won er na een memorabele koers waarbij hij nu nog altijd last heeft van zijn bevroren ledematen destijds."

"Toen fietste je nog zonder de kledij die we nu kennen. Vandaag kan je eigenlijk geen koude meer lijden op de fiets."

Hinault won met een voorsprong van 9'24" op Hennie Kuiper en Ronny Claes. "Slechts 25 renners haalden de finish. Het was meer dan onverantwoord."