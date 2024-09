Toppers in Italië en Duitsland als perfecte springplank: het transferdossier van de Red Dragons en Yellow Tigers

do 5 september 2024 12:26

Een zomer vol verplichtingen bij de nationale ploegen zit erop, dus maken de Red Dragons en Yellow Tigers zich weer op voor het nieuwe seizoen bij hun clubs. Heel wat volleyballers maken deze zomer een (over)stap naar het buitenland. Vooral Duitsland valt in de smaak. Een overzicht van de voornaamste transfers van onze landgenoten.

Belgische toppers in Italië

Een eerste verschuiving in de laars van Europa: Wout D'Heer trekt van Champions League-winnaar Trentino naar Italiaanse havenstadje Tarente. Daar gaat de vaste waarde bij de Dragons op zoek naar wedstrijdritme. "Ik heb bij Trentino enorm veel geleerd de afgelopen drie seizoenen. Nu is het moment gekomen voor mij om als basisspeler te fungeren", oordeelt D'Heer. "Ik heb gezocht naar een ploeg waar ik die rol zou hebben. Die heb ik normaal gezien ook gevonden." De 23-jarige middenspeler zal dus opnieuw zijn maatje Ferre Reggers tegenkomen in de competitie. De hoofdaanvaller speelde een straf debuutseizoen in Milaan en tekende een contractverlenging tot 2027.

Niet alleen de Red Dragons zijn vertegenwoordigd in de Europese topcompetitie bij uitstek. Ook met Britt Herbots - zij blijft bij vicekampioen Scandicci - en nieuwkomer Silke Van Avermaet tekenen Yellow Tigers present. Van Avermaet volgt een beetje de voetsporen van haar kapitein. Ze verlaat Franse eersteklasser Mulhouse voor Busto, de nummer 11 van vorig seizoen. "Sinds vorig jaar was ik aan het kijken wat mijn opties waren. Toen leek het beter om nog even te blijven", vertelt de middenspeelster. "Nu kwam dé kans om naar Italië te gaan, die moet je met twee handen grijpen. Het is een ander, hoger niveau. Ik kijk er enorm naar uit om uitgedaagd te worden." Al verliet ook een Belg de Italiaanse competitie deze zomer: hoekspeler Mathijs Desmet verruilde Padova voor een avontuur in Polen bij Gorzow.

Silke Van Avermaet is de vaste waarde in het midden bij de Tigers.

Duitsland als wipplank

Italië het gedroomde land, Duitsland de perfecte tussenstap? Zo lijkt het toch, want drie Tigers maken zomer een overgang (binnen of) naar de Duitse competitie. De voornaamste redenen? Het volleybal lokt er volle zalen en wordt op een hoger niveau gespeeld. Daarom verlaat Asterix Avo-duo Anna Koulberg en Charlotte Krenicky het thuisland. De middenspeelster trekt naar Potsdam, een keuze voor haar ontwikkeling. "Hun coach heeft me overtuigd, want hij volgde me al even", zegt de 20-jarige Koulberg. "Mijn ouders steunen me in de stap, zeker omdat mijn mama wat spijt heeft dat zij nooit naar het buitenland is getrokken tijdens haar volleybalcarrière. Ik denk dat ze trots." In de competitie zal ze haar setter en oppositie van bij de nationale ploeg, Pauline Martin (22) tegen het lijf lopen bij Stuttgart. Een absolute topploeg "Het is allemaal heel snel gegaan voor mij", deelt Krenicky (24). "In de Champions League-wedstrijden heb ik me kunnen tonen aan Stuttgart. Ik heb niet zo lang getwijfeld. Elke kans die ik ga krijgen om te spelen, wil ik grijpen."

Charlotte Krenicky en Pauline Martin spelen voortaan bij Stuttgart, Anna Koulberg voor Potsdam.

Groeien, proeven en kansen grijpen. Ook het recept dat Red Dragons Simon Plaskie (23) en Robbe Van de Velde (21)naar onze oosterburen lokte. Plaskie won vorig seizoen nog de dubbel met Roeselare. Nu gaat de hoekspeler aan de slag bij kampioen Berlijn. Positiecollega Van de Velde was dan weer Aalst ontgroeid en trekt naar play-offploeg Düren. "Het niveau ligt er over het algemeen hoger en alles is misschien ook wat professioneler dan in België", klinkt het in koor bij de aanvallers. "In Duitsland heb je meer ploegen die publiek aantrekken en professioneler te werk gaan." Simon Plaskie ziet ook een wipplank: "Voor mij persoonlijk was het een tussenstap om later eventueel naar Italië of Polen te gaan. Ik ben nog maar 23, dus voelde me niet helemaal klaar voor die sprong."

Groeien op Belgische bodem