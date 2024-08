Slechte opener van zich afgeschud: Yellow Tigers sturen weerloze Denen met lege handen huiswaarts

Een must win was het (nog) niet, maar de Yellow Tigers halen toch opgelucht adem na een duidelijke overwinning in de EK-kwalificatie. Denemarken zakte af naar Kortrijk voor de tweede groepsmatch. De Belgische volleybalvrouwen moesten voor eigen publiek hun slipper in Hongarije goedmaken en deden dat met verve in drie sets.

Noem het gerust een eerste test van de weerbaarheid in een tot dusver vlekkeloze zomer.

In Hongarije kregen de Yellow Tigers enkele dagen geleden een onverwachte pandoering te verwerken. Een tik die aankwam bij een jonge selectie, waarin de "ervaren rotten" slechts 24 jaar op de teller hebben staan.

Dus voelde de zaal in Kortrijk de spanning in de lucht. Die verdween al snel toen hoofdaanvalster Pauline Martin haar eerste ballen tegen de vloer knalde. De Tigers wisten dan dat ze konden bouwen.

Architect met dienst was Lien Van Geertruyden. De setter van Tchalou - die deze zomer voor het eerst aan de slag is bij de nationale ploeg - jaagde het tempo de hoogte in met aalvlugge spelverdeling. Te snel voor de Denen, zo bleek. 25-19 was een logische score na set 1.

Vanaf dan toonden de Tigers geen medelijden meer met de nummer 77 van de wereld. Of het nu Britt Fransen was door het midden of Manon Stragier op de hoek: overklassen deden de Belgen hun tegenstander.

Denemarken kon simpelweg niet aanpikken met het niveau en maakte te veel fouten. Even simpel ging set 2 naar de Belgen met 25-17.

Dus restte onze landgenotes enkel nog de zaal te verwennen met goed volleybal. Al stak Mikala Mogensen stokken in de wielen. De Deense hoekspeelster raakte in de flow en duwde haar ploeg zowaar naar de voorsprong halfweg set 3.

Gelukkig was er supersub Nel Demeyer die met een knappe opslagreeks orde op zaken zette. Na 25-23 mochten de Yellow Tigers aan het feest. Met een zege zitten ze opnieuw op koers voor een EK-ticket.

Meteen een mooi slotakkoord van een quasiperfecte zomercampagne.