Red Dragons serveren thuispubliek kleine demonstratie tegen Oostenrijk op weg naar EK

Alweer een duidelijke zege van de Red Dragons. Na hun 0-3-overwinning in Azerbeidzjan zaterdag, volgde vandaag in Kortrijk opnieuw een uithaal. Oostenrijk werd in de tweede partij van de kwalificaties voor het EK in 2026 met 3-0 naar huis gestuurd. Het EK is zo al bijna een feit voor de Belgische volleybalmannen.