Op de dool sinds Parijs: wat is er aan de hand met Filippo Ganna? "Hetzelfde overkwam ook Evenepoel"

Filippo Ganna was de voorbije 5 jaar altijd een driesterrenfavoriet voor het WK tijdrijden. Maar aanhoudende vermoeidheid na de Spelen stuurde zijn voorbereiding helemaal in de war. "Voor mij was het geen verrassing dat Ganna een vormdip kreeg na Parijs", zegt Gazzetta-wielerjournalist Ciro Scognamiglio.