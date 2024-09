Zelfzekere interim-coach David Hubert: "Verwacht geen revolutie bij Anderlecht morgen tegen Charleroi"

vr 20 september 2024 15:28

David Hubert heeft daags na het ontslag van Brian Riemer op een druk bijgewoonde persconferentie ontspannen en vlot in de beide landstalen zijn zegje gedaan voor de match van morgen tegen Charleroi. "Ik was verrast, toen ze me belden, omdat ik niet wist dat ze op zoek waren naar een coach", vertelde de interimaris. "Maar dit is mijn ding."

Anderlecht nam gisterenochtend afscheid van Brian Riemer en schoof met David Hubert de coach van de U18 door naar de eerste ploeg. De 36-jarige ex-speler van Genk, Gent, Moeskroen, OHL en Zulte Waregem begroette spontaan de aanwezigen en vertolkte daarna zijn eerste indrukken.



"Ik heb vooral het gevoel dat er heel weinig tijd was en geweest is om na te denken, laat staan over hoe ik me voel. Maar ik voel me goed."



"Ik vind het mijn taak om op de vraag van de club in te gaan, als ik mij er klaar voor zou voelen. En dat is zeker het geval."



"Er is heel wat gebeurd de voorbije 36 uur. Er komt veel op mij af, maar het is plezant. Ik hou hiervan."



De training van gisteren heeft hij geobserveerd. "Die had ik nog niet voorbereid. De training van vandaag heb ik gebruikt om de match van morgen voor te bereiden."

De situatie is niet dramatisch, er is een goede basis om op te bouwen David Hubert

"De tijdspanne is heel kort. Ik kan wat kleine dingen veranderen, maar verwacht geen revolutie."



"We hebben ook al een mooi aantal punten. De situatie is niet dramatisch, er is een goede basis om op te bouwen. Ik kan misschien een beetje aanpassen, maar niet veel."

"Dit is mijn ding"

Hubert toonde zich vanmiddag niet meteen onder de indruk van het gebeuren. "Ik was verrast in de zin dat ik niet wist dat ze op zoek waren naar een coach."



"Als ze in de gegeven omstandigheden een interne oplossing wilden voor de korte termijn, lag de keuze bij mij." "Dit is voor mij een ervaring, een kans om te proeven van wat het echt is. Ik wist vooraf dat ik daar de smaak van te pakken zou hebben. Dit is mijn ding. Ik doe dit enorm graag."



"Dit is dus een kans om me te bewijzen, maar vooral ook voor mezelf. Ik wil mezelf testen in het omgaan met de groep."



"Dit is een eer voor mij en een bewijs van vertrouwen van de club. Ik zie dit als een ervaring om het maximum uit te halen voor de club, voor de groep en voor mezelf."

"Spelers hebben knop snel omgedraaid"

Wat was zijn eerste boodschap aan de kern? "Het was gisteren een heel speciale dag. Je neemt niet alleen afscheid van een trainer, maar ook van een mens. In voetbal weet je dat dat moment gaat komen, al hoop je daar niet op."



"Afscheid nemen is pijnlijk en voor een groep ook lastig. Het is normaal om daar even bij stil te staan. Maar die teleurstelling moet snel plaats maken, want het is kort dag. Morgen is de eerste wedstrijd."



"Het is belangrijk om de knop snel om te draaien. Dat heb ik meegegeven en dat heb ik vandaag op training teruggezien. Daar ben ik blij om."

Ik wil dit team op een zo goed mogelijke manier in handen geven van de nieuwe coach David Hubert

Hubert weet niet hoelang zijn interimperiode zal duren. "Voorlopig gaat het om de match van Charleroi voorbereiden. Het mag 1 match zijn, het mogen er 10 zijn. Eén ding is zeker: de club zoekt een nieuwe coach, ik ben een tussenpersoon."



Het doel voor Hubert is duidelijk: "Ik wil dit team op een zo goed mogelijke manier in handen geven van de nieuwe coach. Dat omvat heel wat aspecten."



Zijn eerste opdracht is Charleroi thuis. Het team van Rik De Mil telt net als Anderlecht 12 punten en staat 1 plaatsje hoger op 3. "Charleroi is een goed team. Met de hulp van mijn staf, die de analyses al maakte, wil ik de groep zo goed mogelijk voorbereiden."



Tot slot. Hubert, die in 2022-2023 zijn actieve voetbalcarrière afsloot bij RSCA Futures en daarna jeugdcoach werd bij de Brusselse club, is een nieuw gezicht als trainer. Voor welk soort voetbal staat hij?



"Wie me kende als speler, weet dat ik een goede organisatie genegen ben. Ik wil dominant zijn, met druk op de bal, ik wil graag zelf de bal hebben en genoeg kansen creëren in de box."