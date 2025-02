"Heb het gevoel dat hij niet graag bij Anderlecht zit": 90 Minutes roept Dendoncker op om "eens in de spiegel te kijken"

do 6 februari 2025 07:16

Anderlecht rekent vanavond op zijn sterkhouders om het ticket voor de bekerfinale in Antwerp over de streep te trekken. Met Leander Dendoncker haalde het een half jaar geleden op papier een stevige kwaliteitsinjectie in huis, al komt dat er nog te weinig uit volgens het 90 Minutes-panel. "Hij is een dienstbare speler, maar in wiens dienst kan je nu spelen bij Anderlecht?"

Al op zijn 29e keerde Leander Dendoncker afgelopen zomer terug naar oude liefde Anderlecht. Allerminst om wat uit te bollen dus, maar tot een sterkhouder groeide hij (nog) niet uit. "Dendoncker mag toch eens in de spiegel kijken. Ik heb echt het gevoel dat hij niet graag bij Anderlecht zit", steekt Sam Kerkhofs van wal in 90 Minutes.

De aankoopclausule van Dendoncker is 9 miljoen. Ik hoop dat ze dat niet gaan doen. Sam Kerkhofs

"Ik denk dat die jongen in die spiegel kijkt, maar dat die spiegel gebroken is", aldus Filip Joos. Met Dendoncker, deze keer op het middenveld, slikte Anderlecht een snel doelpunt op KAA Gent, waarbij hij zich liet aftroeven door Ito. "Hij wil Ito afhouden door de deur dicht te doen en eigenlijk zet hij ze open, omdat die Ito slim is."

"Zijn match was weer niets. Ook niet superslecht, maar niet wat je van hem verwacht en absoluut niet waarvoor hij gehaald is", vindt Sam. "Zijn aankoopclausule is 9 miljoen. Ik hoop dat ze dat niet gaan doen."

Centraal op het middenveld of in de verdediging

Dan rijst bij Filip de vraag of Dendoncker wel juist gehaald is. "Hij heeft ten eerste heel weinig op het middenveld mogen spelen." "Er is superveel met hem geschoven en hij heeft nooit kunnen acclimatiseren centraal op het middenveld, wat toch zijn beste positie is volgens mij." "Dendoncker kwam van de Premier League waar hij niet veel minuten maakte. Bij Napoli heeft hij inderdaad ook niet veel gespeeld", begint Daam Foulon.

Zonder 100% matchritme op je eigen positie, is het heel moeilijk om het beste te kunnen brengen. Ook voor Dendoncker. Daam Foulon

"Je komt dan bij Anderlecht en wordt niet op je normale positie gezet. Je moet je heel de tijd aanpassen en bent nog niet 100% fit."

"Ook al is Dendoncker een speler van wie je veel verwacht, een speler moet altijd 100% matchritme hebben voor hij het beste kan brengen. En als je dat nooit hebt kunnen doen op je positie, vind ik dat heel moeilijk."

Alleen: "We zijn wel al februari. Intrinsiek is dit niet zijn niveau, met zijn ervaring en zijn kwaliteiten", pikt Sam weer in.

Ex-Rode Duivels Thorgan Hazard en Leander Dendoncker, herenigd bij Anderlecht.

Dienstbare speler, maar voor wie?

"Dendoncker is bovendien een dienstbare speler. Maar in dienst van wie kan je nu spelen bij Anderlecht?", vraagt Filip zich af. "Stel dat Hazard niet geblesseerd zou zijn geweest en je hebt dan Dendoncker die in zijn dienst kon lopen. Zonder dat soort speler is het moeilijk voor hem." "Maar op dit moment is het gewoon te weinig, terwijl ik wel dacht dat het een goede transfer was. Ook met het WK in Qatar in mijn hoofd, waar hij op het allerhoogste niveau écht goed was. En dan nog eens als verdediger." Krijgt Dendoncker vanavond opnieuw het vertrouwen van David Hubert op het middenveld van Anderlecht, of schuift hij toch weer naar achteren? Een ticket voor de bekerfinale, het zou een opsteker zijn voor hem persoonlijk én voor heel de club.