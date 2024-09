Anderlecht zet trainer Brian Riemer op de keien: "Clubleiding evalueert prestaties als onvoldoende"

Zijn stoel werd dan toch net iets te wankel. Brian Riemer is niet langer de coach van Anderlecht. De nederlaag tegen competitieleider Genk was de druppel die de emmer deed overlopen bij paars-wit na een teleurstellend seizoensbegin. Jeugdcoach David Hubert neemt het roer ad interim over van de Deen.

1 jaar en 9 maanden. Zo lang was Brian Riemer de T1 van Anderlecht.

Ondanks dat paars-wit afgelopen seizoen tot de voorlaatste speeldag nog mocht dromen van de titel, ging het deze jaargang bergaf voor de Deen en zijn ploeg.

De punten kwamen in het begin wel nog, maar het spel was belabberd. Toen Genk afgelopen dinsdag overtuigend kwam winnen in het Lotto Park en paars-wit achterliet met 12 op 21, rolde "Riemer out!" van de tribunes.

Advies van de supporters dat Fredberg en co. nu ter harte nemen. "De clubleiding evalueert de prestaties van de ploeg echter als onvoldoende en heeft daarom beslist om de samenwerking te beëindigen", klinkt het in een statement op de site.