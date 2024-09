Olivier Deschacht over Anderlecht-malaise: "Het voetbal moet veel beter, maar Fredberg is medeschuldig"

wo 18 september 2024 11:31

De stoel van Anderlecht-coach Brian Riemer is al even aan het wankelen en na de thuisnederlaag tegen Racing Genk van gisteren lijkt het lot van de Deen stilaan bezegeld. "Als de supporters beginnen te klagen over de trainer is het meestal game over", weet voormalig Anderlecht-verdediger Olivier Deschacht uit ervaring.

Komt het nog goed met Brian Riemer bij Anderlecht? Paars-wit is wel de nummer 4 in de stand en verloor nog maar één keer - gisteren tegen KRC Genk - maar het voetbal is niet om aan te zien. De fans hebben intussen genoeg gezien: zij schreeuwden na het verlies tegen Genk om het ontslag van de trainer. "Ik snap de kritiek wel", vertelt Olivier Deschacht aan Sporza. "Anderlecht wacht al heel lang om nog eens mee te doen voor de prijzen en de fans willen ook goed voetbal zien." "Vorig seizoen hebben ze tot de voorlaatste speeldag meegedaan en toen kwam die offday tegen Club Brugge. Ik denk dat dat nog altijd heel diep zit bij de fans, vooral ook de manier waarop."

Ik stoor me ook enorm aan Fredberg, die daar altijd in de tribune zit met zijn oortje. Olivier Deschacht

"Vorig seizoen speelde Anderlecht ook niet goed, maar toen won het wel. Dit seizoen zet de trend van het slechte voetbal zich voort. Ze spelen heel behoudend en hebben het heel moeilijk om dominant voetbal te brengen. Er is geen beterschap", stelt Deschacht vast. Is dat dan allemaal de schuld van Riemer? Deschacht vindt van niet. "Ik stoor me ook enorm aan (Jesper) Fredberg, die daar altijd in de tribune zit met zijn oortje. Dat is volgens mij ook uniek in het voetbal: een technisch directeur die tijdens de wedstrijd dingen zit in te fluisteren. Dat vind ik niet gezond." "Ik zie ook dat bepaalde spelers ter plaatse trappelen. Amuzu, Sardella, Verschaeren, ... die maken geen vooruitgang meer. Ook Stroeykens zit meer op de bank dan hem lief is. Die jongens zijn wel de toekomst van Anderlecht. Het is alarmerend dat zij geen vooruitgang maken."

Jongens als Amuzu, Sardella en Verschaeren maken geen vooruitgang meer. Dat is alarmerend. Olivier Deschacht