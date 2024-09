Brian Riemer blijft strijdvaardig na pijnlijke nederlaag: "Ik geef mijn leven voor Anderlecht en zal dat blijven doen"

Anderlecht blijft dus in hetzelfde bedje ziek. Ook tegen Racing Genk was het spel ondermaats en deze keer ontsnapte paars-wit niet aan zijn eerste nederlaag van het seizoen. De thuisaanhang scandeerde opnieuw "Riemer buiten".

"Je kunt discussiëren over het spelniveau, maar nogmaals: we verliezen pas voor het eerst. Ik besef natuurlijk wel dat enkel het beste en het hoogste goed genoeg is voor Anderlecht. Daar staan we nog niet en hopelijk gaat het snel beter."

"Dat is een moeilijke vraag", begon hij aan zijn antwoord. "Niet 100 procent. Ik snap dat ze ambitie hebben, die hebben wij ook. Ik snap dat ze kritisch zijn en dat mogen ze. Maar dit is nog maar onze eerste nederlaag."

De supporters, of toch een deel, reageerden met boegeroep en een boodschap aan het bestuur en de coach. De doelman van RSCA moest lang nadenken over de vraag of hij hen begrijpt.

"Het gevoel is niet goed", verscheen Colin Coosemans als eerste voor de microfoon bij de rechtenhouder. "We verliezen een belangrijke thuismatch. Onze laatste pass was niet altijd even nauwkeurig."

"Ja, er moeten dingen beter. Maar eerlijk: de laatste 2 jaar hebben we veel goed gedaan en daar focus ik op. Ik zal de gevoelens van de fans niet in vraag stellen, maar ik houd het bij mijn job."

"Toen ik hier arriveerde, stond Anderlecht 14e en waren er overal vuurtjes rond het stadion. Vorig seizoen eindigden we 3e. Nu zijn we goed gestart met nog maar 1 nederlaag."

Eerlijk: de laatste 2 jaar hebben we veel goed gedaan en daar focus ik op. Ik zal de gevoelens van de fans niet in vraag stellen, maar ik houd het bij mijn job.

"Waarom we niet gevaarlijk waren? Daar zal ik nu goed over nadenken. De voorzetten kwamen er niet en we hadden niet genoeg présence. Maar er zal meer dan één oorzaak zijn."

"We haalden er niet genoeg kwaliteit en achteraan zagen we af tegen Tolu. We konden de zege niet claimen, maar ik moet de positieve zaken belichten en daar op bouwen richting zaterdag."

"Als je kijkt naar onze prestatie, dan vond ik ons spel goed. We hadden vaak de controle en geraakten ver, maar we waren niet gevaarlijk genoeg in de zestien."

"Het resultaat is zeer jammer. 0-2 verliezen in eigen huis, dat zijn we niet gewoon. Ik kan me de laatste keer niet herinneren."

"Vreselijk", zo drukte de coach zijn gevoelens over de match nog uit. "We zijn zeer ontgoocheld, maar ik splits deze match in 2 delen op."

"Of dit mijn moeilijkste moment bij Anderlecht is? Ja en neen", ging Riemer voort in de perszaal. "Het is een hele goeie vraag."

De coach herhaalde zijn betoog over wat er het voorbije anderhalf jaar gebeurd is. "De perceptie is een beetje tricky. De realiteit is dat we nog maar één nederlaag hebben geslikt. Ik haat verliezen, maar het is nog maar de eerste keer. Dat moeten we onthouden."

"Niet alles is shit. We leunen nu ook niet achterover. We nemen dit serieus. Er zijn nog veel werkpunten, maar het is een proces. Dat moeten we aanvaarden."

"Ja, ik wil de fans zeges en goed voetbal schenken. En zo snel mogelijk. Ik geloof ook dat we snel vooruitgang kunnen boeken."

Wordt het een persoonlijk gevecht voor Riemer? "Fans mogen zeggen wat ze willen. Ik moet me focussen op de ploeg en daar doe ik alles over. Zolang ik coach ben, waar dan ook, zal ik die focus bewaren en zal ik het privilege aan anderen laten om hun mening te ventileren."

Maar staat het mes dan niet op de keel bij Riemer? "Ik houd van deze club sinds mijn eerste dag hier. Ik heb alles gegeven voor Anderlecht. Ik geef mijn leven voor deze club en zal dat blijven doen. Over de rest speculeer ik niet."