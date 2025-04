Speelt Anderlecht-coach Besnik Hasi (weer) spookrijder in eigen team? "Hoog tijd dat hij zijn attitude aanpast"

Geen "coach-cam" zo geanimeerd als die van Besnik Hasi.



Elke keer wanneer de vaste camera de trainer van Anderlecht toont, zie je hem hevig misbaar maken. Of het nu naar de scheidsrechter of zijn eigen spelers is.



Het is een tafereel dat we wel vaker hebben gezien bij de vurige trainer, maar meer dan ooit lijkt het tegen hem te werken.

Bij KV Mechelen moest Hasi na tegenvallende resultaten vertrekken, maar hij had zich er al eerder onmogelijk gemaakt door zich te vaak te verliezen in zijn emoties.

En ook als coach van paars-wit lijkt hij in hetzelfde bedje ziek. Zeker nu de Brusselaars 0 op 9 hebben in de play-offs lijkt de zenuwachtigheid weer toe te nemen.