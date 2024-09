RSCA-fans: "Brian Riemer bleef gemotiveerd en vroeg onze steun, maar op een bepaald moment stopt het"

Anderlecht gaat op zoek naar een nieuwe coach. Brian Riemer moet plaats maken bij paars-wit nadat het bestuur het vertrouwen in de Deen had opgezegd. Ook bij de fans van RSCA was het vertrouwen al lange tijd zoek: "Hij benadrukte altijd het positieve, terwijl hij moest werken aan de negatieve punten."

De druk op Brian Riemer is dus te groot geworden. Ook de aanhang van Anderlecht mopperde al veel langer dan vandaag.

"Je zag de stijl van Anderlecht niet meer: er was te weinig goed voetbal, er werd niet goed gewisseld", verwoordt Ivan Boelens, voorzitter van een RSCA-fanclub en lid van de supportersraad, de gevoelens onder de fans.

"Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat de Deense connectie meespeelde. Anders Dreyer speelt al weken ondermaats, maar bleef staan. Nilson Angulo is al weken uit vorm, maar blijft kansen krijgen."

Er was dus veel kritiek op Riemer. Die verzuchtingen werden onlangs nog gedeeld op een fanbijeenkomst, een overlegmoment met de fans waarbij Riemer aanwezig was. "Hij was nog gemotiveerd. De drive was er nog."

"Hij zei ook tegen ons dat hij tijdens de voorbereiding geen nieuwkomers had kunnen inpassen. Veel spelers werden last minute aangetrokken en moest hij na 1 training al opstellen."

"De spelers kenden elkaar nog niet en begrepen zijn bedoelingen niet. Maar na elke wedstrijd benadrukte hij het positieve, terwijl hij moest werken aan de negatieve punten."

"Brian Riemer bleef gemotiveerd en vroeg onze steun, maar op een bepaald moment stopt het."