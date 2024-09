CEO Jesper Fredberg duidt ontslag Riemer en praat over zoektocht naar opvolger: "Tijd nemen om juiste profiel te vinden"

Twee jaar waren ze onafscheidelijk, maar vandaag moest Jesper Fredberg met het ontslag van zijn landgenoot Brian Riemer een zware knoop doorhakken. De CEO duidde enkele uren later waarom Anderlecht op zoek gaat naar een nieuwe coach én sprak over het profiel van de gezochte opvolger.

Op een persmoment in het Lotto Park gaf CEO Jesper Fredberg tekst en uitleg bij de beslissing om niet meer verder te gaan met Brian Riemer - ondanks de gedeelde derde plaats in het klassement.

"Er zijn veel manieren om een trainer te evalueren", begon Fredberg.

"Dat kunnen de resultaten zijn, maar die waren niet slecht bij ons. Er heerste eveneens een goeie sfeer. Maar dan had je ook de prestaties, hoe er gespeeld wordt. Op dat vlak waren we van oordeel dat er meer potentieel zit in de kern en de mensen errond. Daarom beslisten we de samenwerking stop te zetten."

Fredberg benadrukte vervolgens dat het ontslag van Riemer een gedeelde verantwoordelijkheid is.

"We zijn hier niet alleen door Brian - in een voetbalclub win en verlies je samen. Je wil eigenlijk geen goede werknemer laten gaan. Het is dus tijd voor iedereen om in de spiegel te kijken en ervoor te zorgen dat we sterker worden in de toekomst."

"Kijk, Brian bracht twee jaar geleden de energie die we nodig hadden. Of het me persoonlijk raakt? Als je 24/7 met iemand een club beter probeert te maken, is het triest om daar afscheid van te moeten nemen. Maar nu kunnen we kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we sterker worden?"