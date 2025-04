Management Pogacar heeft er Belgische kracht bij: Gloria Van Mechelen (zus van) wordt manager voor vrouwen

Gloria Van Mechelen is de zus van profwielrenner Vlad Van Mechelen. Dat het talent in de familie zit, bewees Gloria door bij de jeugd Belgisch kampioen te worden.



Maar nu zal ze een andere koers varen. Ze stopt met wielrennen, maar verdwijnt niet uit de wielerwereld. Ze heeft namelijk een baan gekregen bij managementbureau A&J All Sports.



Dat bureau staat onder leiding van Alex Carera en onder anderen Tadej Pogacar, Jasper Philipsen en Maxim Van Gils worden er begeleid.



Van Mechelen zal zich niet met de mannen bezighouden, maar wel met het vrouwenwielrennen in de Benelux.