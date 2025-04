Anderlecht neemt afscheid van Louis Patris: rechtsachter maakt definitieve overstap naar STVV

Louis Patris maakte in de zomer van 2023 de overstap van OH Leuven naar Anderlecht. De Belgische rechtsachter maakte veel indruk bij Leuven en paars-wit betaalde meer dan 3 miljoen euro.



Helemaal doorbreken bij Anderlecht kon Patris evenwel niet. Hij kwam vorig seizoen in amper 19 wedstrijden in actie. Anderlecht zocht een uitweg voor Patris en leende hem dit seizoen uit aan STVV.



Daar stond hij vrijwel elke wedstrijd in de basis. In totaal speelde hij 28 wedstrijden waarin hij 5 assists gaf.



Met STVV kende Patris een moeilijk seizoen. Ze staan op de 2e plaats in de Relegation Play-offs waardoor ze voorlopig barragewedstrijden moeten spelen tegen de winnaar van de Promotion Play-offs uit de Challenger Pro League.