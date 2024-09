De meningen zijn verdeeld: dit is wat de Sporza-surfer vindt van het ontslag van Brian Riemer

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is gekomen voor Brian Riemer. Wij legden de Sporza-surfer naar aanleiding van zijn ontslag dan ook de volgende vraag voor: heeft Anderlecht de juiste beslissing genomen? Uit de poll blijkt dat 66% akkoord is, maar 34% twijfelt toch aan het ontslag.