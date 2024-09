Hoeveel krediet heeft Brian Riemer nog bij de Anderlecht-fans? "Sfeer was gisteren zeker niet vijandig"

Volgens Olivier Deschacht is het "game over" wanneer de fans van Anderlecht zich tegen de trainer keren. Hoe precair is de situatie bij paars-wit? Onze commentator Bert Sterckx proefde gisteren de sfeer in het Astridpark. "Het werd pas negatief op het einde", klinkt het.

"Riemer buiten", klonk het dinsdagavond bij de Anderlecht-aanhang na het verlies tegen KRC Genk. Sporza-journalist Bert Sterckx heeft wel begrip voor de kritiek van de paars-witte fans.

"Het is niet abnormaal dat supporters hun ongenoegen uiten wanneer hun ploeg eigenlijke een hele match weggespeeld is. Dat was ook niet de eerste keer trouwens. Op Union werd Anderlecht nog méér weggespeeld dan gisteren. Toen pakten ze nog een punt. Misschien heeft dat een en ander verdoezeld."

Maar gisteren viel er nog weinig te verdoezelen. "Al vond ik de sfeer zeker niet vijandig", nuanceert Sterckx. "In het begin waren de fans nog redelijk geduldig en positief. Het boegeroep is pas later in de match gekomen. Pas op het einde was de sfeer negatief en liet een groot deel zijn ontgoocheling blijken."