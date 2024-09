Anderlecht-doelman Coosemans: "Alles op één persoon afschuiven of één persoon als schuldige aanduiden, daar ga ik niet in mee"

Het mag geen afbreuk doen aan zijn eigen prestatie, maar als je doelman al wekenlang de uitblinker is, is dat meestal een veeg teken. Colin Coosemans is met Anderlecht "niet blind voor de mankementen", maar wil "alles in perspectief plaatsen". "Het is belangrijk om te beseffen dat het niet om personen gaat", zegt de keeper.

0-2 tegen Racing Genk: bij Anderlecht hebben ze nog geen wondermiddel gevonden.

"Verliezen is nooit leuk, maar ik denk dat we de dingen enigszins in perspectief moeten plaatsen", opende doelman Colin Coosemans voor onze camera. "We zijn zeker niet blind voor de mankementen, maar het is niet zo dat we panikeren."

Nochtans is het geen goed teken dat de doelman keer op keer de uitblinker is. "Dat heeft niet per se met goed voetbal te maken. Ook met goed voetbal heb je een doelman nodig."

Maar Coosemans kan toch niet ontkennen dat Anderlecht geen goed voetbal op de mat legt? "We zijn nu een soort perceptie ingeslagen dat het voetbal heel slecht is. Daar proberen wij door te kijken."

"Het is zeker en vast nog niet wat het moet zijn, maar wij hoeven als spelersgroep niet per se mee te gaan in de perceptie van buitenaf dat het voetbal 90 minuten erbarmelijk is."