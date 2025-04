Eindelijk een oplossing? Standard staat op het punt verkocht te worden aan zijn eigen CEO

En die lijkt er nu ook te komen, want Standard heeft een principeakkoord gevonden met A-CAP over de overdracht van de aandelen. "Dit betekent de start van een nieuw hoofdstuk", klinkt het hoopvol op de clubwebsite.

Dat ook eigenaar A-CAP in zwaar weer zat, maakte de situatie nog moeilijker. De Amerikaanse levensverzekeraar kreeg Standard vorige zomer in handen nadat de Amerikaanse investeringsgroep 777 Partners virtueel failliet was gegaan.

Standard houdt al even maar met moeite het hoofd boven water. De Luikse club schreef vorig jaar al voor het derde seizoen op een rij een nettoverlies van ruim 20 miljoen euro in de boeken.

De gesprekken zaten nochtans lang in het slop, aangezien A-CAP enorme bedragen eiste om Standard te verkopen: bijna 50 miljoen euro. Maar nu is een oplossing in de maak.

Niemand minder dan CEO Giacomo Angelini zou met de hulp van lokale investeerders de club kopen. Over welke lokale geldschieters het gaat, is niet duidelijk.

Helemaal rond zijn Standard en A-CAP nog niet. Zo zullen "de laatste details in de komende weken worden uitgewerkt" en moet het akkoord nog een "grondige controle" doorstaan.

"Hoewel er nog stappen te zetten zijn, biedt dit principeakkoord Standard de kans om voort te bouwen op een solide basis", aldus Angelini.

"We zijn dankbaar dat we deel hebben mogen uitmaken van het traject van Standard. Met vertrouwen en optimisme gaan we dit proces in om de fakkel door te geven", liet A-CAP weten.