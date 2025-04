Peter Vandenbempt zag weer het Club uit de Champions League: "Maar in de heuvelzone kan Union wel bijsluiten"

kalender ma 7 april 2025 09:42

Voorlopig blijven de rollen ongewijzigd in de Champions' Play-offs. Ook op speeldag 2 boekten de drie titelfavorieten een zege, al ging die voor Genk en Club Brugge wel gepaard met de nodige stress. "Van de top 3 was de prestatie van Union na het eerste halfuur zeker de beste, de meest overtuigende en de makkelijkste zege", oordeelt Peter Vandenbempt.

Champions League-versie van Club Brugge

Jupiler Pro League

Antwerp einde 2 - 3 Club Brugge

Club Brugge won met 2-3 op bezoek bij Antwerp. Je zou de indruk kunnen hebben dat het wat moeilijker ging dan vorige week en dat Club ineens toch in grote problemen kwam met die 2 goals, maar ik vond dat uiteindelijk nogal meevallen. Je zit er natuurlijk naar te kijken en ineens kolkt en bruist die Bosuil weer, met die vorige wedstrijden van Club in het achterhoofd. Daar verloor het nog twee keer na een voorsprong. Natuurlijk was er wat nervositeit, onnodig veel balverlies, het zakte te veel in, spelers liepen uit positie. Ja, je staat onder druk. Maar wat heeft dat opgeleverd voor Antwerp? Een voorzet van Deman, een schot van Praet en een bijna-kans voor Janssen na een klutsbal. Veel is dat natuurlijk niet. En Club gaf het zelf ook aan, met name Hans Vanaken: het ging een dik uur misschien wat te makkelijk, net als vorige week tegen Anderlecht eigenlijk. Dan is het menselijk zeker? Bij 0-3 voor gaat de scherpte wat weg.

Het verschil in kwaliteit vond ik héél erg groot. Zeker in het eerste uur. Peter Vandenbempt

Club had het ook wat anders aangepakt, wat afwachtender dan tegen Anderlecht. En Antwerp begon enthousiast en scherp, maar plots was het weer het Club vanuit de Champions League. Het maakte alles dodelijk efficiënt af.

Nilsson was trouwens goed in het meevoetballen, Jutgla blijft z'n hoge vorm aanhouden en Tzolis is weer op niveau. Dus het verschil in kwaliteit vond ik héél erg groot. Zeker in het eerste uur. Ik blijf het herhalen: het zijn play-offs met 2 snelheden. En wat Antwerp betreft, dat heeft wel echt zijn best gedaan. Het heeft de juiste spirit getoond, het juiste antwoord na de sof van vorige week. Maar goed, er werd waardeloos verdedigd voor rust en ook al niet al te veel gecreëerd in die spannende slotfase. Toch is dit midden in die moeilijke periode misschien wel iets om zich aan op te trekken voor Antwerp. Want als je Europees wilt spelen, is de komende wedstrijd tegen Gent wel heel belangrijk.

Tzolis haalde opnieuw zijn niveau.

Wereldrecord ballen achteruit spelen

Jupiler Pro League

Anderlecht einde 1 - 2 KRC Genk

Genk werd op zijn beurt wel getest door Anderlecht. Het was in een bepaalde periode een moeilijke wedstrijd voor Genk. De coach zei het ook: het was niet hun beste match. Zelf waren ze te slordig aan de bal en ze hebben zich toch een klein halfuur laten aftroeven door een agressief Anderlecht. Smets had bijvoorbeeld grote problemen met Dolberg, die ik echt goed vond in het meevoetballen. Al had hij wel al vroeg moeten scoren. Dan waren er nog grotere problemen geweest voor Genk. Maar ook hier kregen we de gevraagde reactie van Anderlecht na het debacle van vorige week bij Brugge. Al moeten de spelers achter Dolberg tegelijkertijd toch heel snel beter gaan worden. Meer kwaliteit en creativiteit brengen om echt veel doelgevaar te creëren. Hazard voorop, maar ook Huerta. Die heeft dan wel gescoord, ik vond toch dat hij te weinig bracht. Verschaeren kende ook een moeilijke eerste helft. En zeker in die lange periode in de tweede helft waarin Genk besloot om niet door te duwen, had Anderlecht veel de bal en vestigde het een wereldrecord ballen achteruit spelen. Dat heeft dan toch te maken met een gebrek aan initiatief en lef.

Genk laat zien dat het ondanks die piepjonge gemiddelde leeftijd niet snel van de wijs te brengen is. Het vertrouwen is er. Peter Vandenbempt

Als je dan al op de toppen van je tenen moet lopen om te wedijveren met ploegen als Genk, mag je natuurlijk ook geen cadeaus weggeven als Angulo en Edozie deden - en vorige week ook al Hazard. Genk won overigens wel verdiend met het gecreëerde doelgevaar. Na die sterke periode van Anderlecht hebben ze toch overgenomen en ineens wel kansen geforceerd. Ook na die onverwachte gelijkmaker waren ze daar ineens weer met een kans voor Oh. Het laat zien dat het ondanks die piepjonge gemiddelde leeftijd niet snel van de wijs te brengen is. Het vertrouwen is er. Steuckers werd wel gemist. Hij is de man van de verrassende en risicovolle passes, het infiltreren en het samenspel met Karetsas. Aan het einde heb ik nog een speciale vermelding voor de kapitein, Bryan Heynen. Hij was outstanding in alle onderdelen van het spel. Het wordt dus uitkijken naar de eerste clash tegen Club Brugge zondag.

Genk won uiteindelijk wel verdiend.

Makkelijkste zege voor Union

Jupiler Pro League

KAA Gent einde 0 - 3 Union

Bij Union waren er dan weer helemaal geen zorgen. En dat is het grote verschil met vorig jaar. toen pakten ze 0 op 12, nu al 6 op 6. Dat is de allereerste keer ook sinds ze zijn komen meedoen in de play-offs. Ze hebben nu bovendien een doelsaldo van 8-1. In Gent was het 0-3, maar het hadden er ook weer 5 of 6 kunnen zijn. Twee goals werden afgekeurd en twee geweldige kansen werden gemist. Van de top 3 was de prestatie van Union na het eerste halfuur zeker de beste, de meest overtuigende en de makkelijkste zege. Die Khalaili, die op rechts Castro-Montes vervangt, doet het uitstekend en maakt elke week meer indruk. Zijn overzicht bij die twee geweldige goals was knap. El Hadj deed het ook prima.

Om het in koerstermen te zeggen: na een vlakke aanloop komen we vanaf volgend weekend stilaan in de heuvelzone. Peter Vandenbempt

Het eerste halfuur was dan wel zeer matig van beide kanten, Union heeft anders dan aan het begin van het seizoen niets nodig om goals te maken. In de eerste helft van het seizoen, toen Union nog in de rechterkolom stond, voetbalde het ook al best goed. Alleen kon het dan maar niet scoren. Dat is het grote verschil ondertussen. De kern is er ook breed. Van De Perre heeft er probleemloos de onmisbare Vanhoutte vervangen, Niang is uitgegroeid tot een straffe wingback en achteraan beginnen ze weer de clean sheets op te stapelen. Dus ja, dat is allemaal goed nieuws voor Union. Om het in koerstermen te zeggen: na een vlakke aanloop komen we vanaf volgend weekend stilaan in de heuvelzone. Dan is er Club-Genk en als Union zaterdag doet wat iedereen verwacht - winnen tegen Anderlecht - dan schuift het misschien toch op na puntenverlies van Club en/of Genk. Het kan dus komen bijsluiten.