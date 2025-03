"Anderlecht is al jaren op zoek naar een kantelmoment": Peter Vandenbempt ziet hoe paars-wit blijft snakken naar trofee

De minzame David Hubert heeft donderdag baan moeten ruimen voor de vurige Besnik Hasi. Hij moet bij paars-wit voor die vonk zorgen waar de paars-witte fans al jaren naar snakken. "Het is duidelijk dat Anderlecht nog steeds zoekende is", klinkt het in onze podcast Sporza Daily.

"Een jonge frisse coach die Anderlecht goed liet voetballen en goed communiceerde, maakte door alle kritiek van de fans eenzelfde evolutie door als heel wat trainers van Anderlecht. Ook ervaren trainers in het vak hebben dat meegemaakt. Dat is wat stress en druk bij Anderlecht met een trainer doet."

Op de persconferentie benadrukte sportief directeur Olivier Renard dat de povere kwaliteit van het voetbal de doorslag gegeven had. "Ze zagen Hubert evolueren in negatieve zin", weet Vandenbempt.

"Anderlecht speelt de bekerfinale en heeft ook makkelijk de Champions' Play-offs gehaald. En bij momenten heeft het ook goed voetbal getoond. We moeten niet te negatief zijn, al heeft Hubert er ook geen regelmaat in kunnen krijgen", stelt de voormalige verdediger vast.

Het is duidelijk dat Anderlecht nog steeds zoekende is.

Het is duidelijk dat Anderlecht nog steeds zoekende is.

Sportief directeur Renard beaamde dat de timing van het ontslag ongelukkig is, vlak voor de play-offs. Olivier Deschacht hekelt ook de manier waarop.

"Gisteren was er nog een open training waar Hubert nog vrolijk rondliep. Dan denk ik wel: Anderlecht moet toch eens deftig afscheid leren nemen van bepaalde mensen. Dat hebben ze nog altijd niet geleerd. De timing is voor mij opnieuw verkeerd, maar oké, het is nu zo. Er was geen regelmaat."

En dus moest er ingegrepen worden, was de conclusie in het Astridpark. "Het is duidelijk dat Anderlecht nog steeds zoekende is", ziet Vandenbempt.

"Ze beseffen ook dat het ronduit negatief is voor het imago en de perceptie van de club om 2 keer van trainer te wisselen in één seizoen. Maar goed, als het nodig is om prijzen te pakken, is het geen reden om dat niet te toen."