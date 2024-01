De strafste 5 vaststellingen na groepsfase Afrika Cup: "Door dit toernooi word ik weer verliefd op voetbal"

do 25 januari 2024 12:35

Verrassingen, stunts, ontgoochelingen en al 89 doelpunten. De groepsfase van de Afrika Cup stelde allesbehalve teleur. Ook Alexandre Mestag, die AFCON op de voet volgt voor voetbalpodcast Koolcast, genoot al van elke minuut. Hij rondt de groepsfase af met 5 vaststellingen: "Senegal heeft nog geen zwakte laten zien."

Hij miste nog geen speelminuut van de Afrika Cup. Een loodzware opdracht? Toch vooral genieten, zegt Alexandre Mestag van Koolcast. "Dit is qua groepsfases het beste toernooi dat ik al heb gezien", stelt hij "Er zijn al veel verrassingen geweest: er liggen een paar favorieten uit en enkele kleinere landen zijn boven zichzelf uitgestegen. Elke dag viel er wel iets te beleven. Gisteren was het pas de eerste 0-0 van het toernooi." "Het is ook het meest entertainende voetbal dat je kan krijgen. Tegenover het meer gesloten voetbal in Europa krijg je meer open, aanvallend voetbal te zien. Door dit toernooi word ik opnieuw verliefd op voetbal." Mestag, die dagelijks een podcast opneemt over de Afrika Cup, is dan ook de geknipte man om de groepsfase samen te vatten in 5 vaststellingen.

1. Grootste ontgoocheling: Ghana

Ghana won de Afrika Cup al vier keer, maar ging er in deze editie roemloos uit in de groepsfase. Bondscoach Chris Hughton werd na het fiasco meteen op straat gezet. "Ghana had een nieuwe generatie met veel jonge spelers, maar ook veel aanvallend sterke spelers", stelt Mestag. "Dan verwacht je toch meer gevaar en doelpunten." "Maar ze waren te wisselvallig. Als ze twee keer scoorden, kregen ze er twee binnen. Met amper 2 punten in de groepsfase liggen ze eruit." Ook Algerije, de kampioen van 2019, moest vroegtijdig ophoepelen. "Ze speelden iets sterker dan Ghana, maar hebben zichzelf in de voet geschoten met een gelijkspel tegen Angola in de openingswedstrijd." "Dan lag alle druk op de slotwedstrijd en voelen ook de kleine ploegen dat ze kans maken. Mauritanië, dat nog nooit had gewonnen op de Afrika Cup, stuurde hen naar huis met 1-0."

Ghana sprokkelde maar 2 punten in de groepsfase.

2. Grootste verrassing: Kaapverdië

In nog maar hun 4e deelname aan de Afrika Cup gooide Kaapverdië hoge ogen door zijn groep met kleppers als Ghana en Egypte te winnen. Kunnen "The Blue Sharks" ook verrassen in de knock-outfase? "Ze worden niet alleen eerste in een moeilijke groep, ze hebben ook al het mooiste voetbal van het toernooi gebracht", aldus Alexandre Mestag. "Kaapverdië speelt mooi, opbouwend, technisch voetbal. En de focus ligt zeker niet op verdedigen, ze doen het met aanvallend voetbal." En dat met amper bekende spelers. "Kaapverdië is collectief sterk. Ze hebben op elke positie wel een technisch vaardige speler. Sommige mensen kennen misschien Ryan Mendes (ex-Lille) of Bebé (ex-Manchester United), maar dat is het dan ook."

Kaapverdië werd eerste in een groep met Ghana en Egypte.

3. Mooiste verhaal: Equatoriaal-Guinea

Weinigen gaven Equatoriaal-Guinea een schijn van kans in een groep met Nigeria en gastland Ivoorkust, maar de Nzalang Nacional sloeg iedereen met verstomming door groepswinnaar te worden. Na de 4-0-pandoering tegen Ivoorkust gunde de president van Equatoriaal-Guinea zijn bevolking zelfs een nationale feestdag om te vieren. "Aanvoerder Emilio Nsue speelt in de Spaanse 3e klasse en is al 34 jaar", aldus Mestag. "Hij is eigenlijk een rechtsback die nu in de spits wordt uitgespeeld. En met 5 goals is hij voorlopig de topschutter van de Afrika Cup." "Tegen Ivoorkust scoorde hij twee keer, tegen Guinee-Bissau was hij zelfs goed voor een hattrick. Daardoor is Nsue nu de oudste speler met een hattrick achter zijn naam in de Afrika Cup."

4. Uitgesproken favoriet: Senegal

Met een 9 op 9 heeft titelverdediger Senegal zichzelf nog wat meer vooruit geschoven al topfavoriet. "Ze hebben nog geen zwakte laten zien", zegt Mestag. "Ze spelen heel matuur, ook al zijn er wat jonge talenten bijgekomen. Met sterk, gestructureerd voetbal zijn ze topfavoriet tegen Ivoorkust in de achtste finales. Zeker omdat het gastland met 4-0 verloor van Equatoriaal-Guinea." De uitdagers? "Marokko heeft een heel kwalitatieve kern. Ze kunnen verschillende systemen aan: aanvallen en verdedigen." "Mali is dan weer een land dat aan een opmars bezig is op het Afrikaanse continent. Ze hebben in de jeugdreeksen veel gewonnen en kunnen nu ook de andere landen veel pijn doen."

Sadio Mané van Senegal.

5. Beste speler van Belgische competitie: Koita

Emilio Nsue van Equatoriaal-Guinea gaat met de titel van speler van de groepsfase lopen. Maar ook een speler uit de Belgische competitie verdient een shout-out: Aboubakary Koita van STVV. "Hij is enorm goed bezig bij Mauritanië", vertelt Mestag. "In de nederlaag tegen Angola scoorde hij een wereldgoal." "Bovendien is de topschutter van Sint-Truiden de beste dribbelaar met de meeste geslaagde dribbels op de Afrika Cup."

En nu uitkijken naar? Nigeria-Kameroen

Zaterdag start de knock-outfase van de Afrika Cup met een klepper. "Nigeria-Kameroen is de wedstrijd die iedereen moet zien", maakt Mestag reclame. "Het zijn twee toplanden, met veel aanvallende spelers, die het nog niet zo goed gedaan hebben. De twee trotse landen hebben dus nog iets te bewijzen. Dat wordt een kijkstuk voor de neutrale fan." Zelf kijkt Mestag, die Congolese roots heeft, uit naar de clash tussen Congo en Egypte. "Congo kon nog niet winnen deze editie, terwijl Egypte een beetje het Real Madrid van de Afrika Cup is." "Ze hebben al de meeste edities gewonnen en weten dus perfect hoe je je tot kampioen van Afrika kroont. Alleen missen ze Mo Salah met een blessure. Met hem erbij rekende ik Egypte zeker tot een van de topfavorieten voor eindwinst."

Afrika Cup 2023: eindfase 1/8e finales Angola Namibië zat Nigeria Kameroen zat Equatoriaal Guinee Guinee zon Egypte Congo zon Kaapverdië Mauritanië maa Senegal Ivoorkust maa Mali Burkina Faso din Marokko Zuid-Afrika din