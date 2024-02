Ivoorkust schrijft sprookje voor eigen volk en wint de Afrika Cup na ommekeer tegen Nigeria

Voor de derde keer (na 1992 en 2015) heeft Ivoorkust de Afrika Cup gewonnen. Het gastland klopte Nigeria in de finale met 1-2 na een comeback. Ivoorkust won verdiend. Simon Adingra was de smaakmaker met twee assists, Sébastien Haller werd de matchwinnaar met de late winning goal.

3 weken na hun ontmoeting in de groepsfase kwamen Nigeria en Ivoorkust elkaar opnieuw tegen in de Afrika Cup, in de finale deze keer.

De wereld zag er sindsdien helemaal anders uit voor het gastland, dat zijn trainer ontsloeg na een groepsfase die het met een gelukje overleefde als een van de beste derdes.

Met de voormalige assistent-trainer aan het roer schopte Ivoorkust het dankzij de nodige mirakels tot een tweede wedstrijd op dit toernooi tegen Nigeria.

In een hypernerveus eerste halfuur zagen we vooral heel veel fouten, en nog het meest langs de kant van favoriet Nigeria. De cooling break na 30 minuten was letterlijk en figuurlijk dus wel even welkom en zorgde duidelijk voor frissere hoofdjes.

Simon Adingra (ex-Union) tekende voor de eerste grote kans van de match met een knal op de Nigeriaanse doelman Nwabali. En het zou een andere voormalige speler uit de Belgische competitie zijn die wel raak trof enkele minuten later.

Troost-Ekong, in een toch al ver verleden actief bij KAA Gent, torende het hoogst op een hoekschop en kopte als aanvoerder van zijn land de 1-0 op het bord. De eerste kans was meteen prijs voor Nigeria.

Ivoorkust had voor eigen volk het initiatief met ruim het meeste balbezit - en hier en daar enkele voorzichtige kansen - en bleef dat ook houden na die opdoffer.