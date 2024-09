Kijk zondag naar het WK tijdrijden bij de mannen: "Joshua Tarling glimlacht weer en is gemotiveerd"

Wat moeten we denken van Joshua Tarling?

Vorig jaar was Joshua Tarling (20e) 3e in Glasgow. De Brit heeft een moeizame zomer achter de kiezen. In Parijs verspeelde hij brons na pech, in de Vuelta kwam hij ten val en moest hij opgeven.



Maar Tarling is volgens zijn sportief directeur Matt Brammeier klaar voor het WK. "Josh houdt van dit WK-parcours", zegt de Ierse ex-renner. "Het ligt hem ook, vind ik, met lange vlakke stukken en de klimmetjes die niet te steil zijn."



"De afdaling is wat technisch, maar ook dat kan Josh goed. Hij is zeer gemotiveerd."



"De Spelen en de Vuelta waren een grote ontgoocheling. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij nog iets van zijn seizoen wil maken. Hij glimlacht weer op zijn fiets."