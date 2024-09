Alexander Doom slaat een andere weg in en neemt afscheid van coach Philip Gilson

Alexander Doom neemt na een samenwerking van 11 jaar afscheid van coach Philip Gilson. Dat schrijft Le Soir en is bevestigd aan persagentschap Belga. De Europese kampioen op de 400 meter slaat een nieuwe weg in.

Alexander Doom en trainer Philip Gilson vormden 11 jaar lang een tandem, maar volgens Belga zat er de laatste tijd wat ruis op de relatie.

In zijn zoektocht naar een nieuwe en moderne trainingsomgeving is de Europese kampioen op de 400 meter uitgekomen bij het duo Tine Bex en Koen Bellemans.

Bex geeft training in Gent, haar bekendste atleet was tot nu toe 800 meterloper Tibo De Smet. Koen Bellemans coacht in Leuven en is vooral bekend als trainer van Belgian Cheetah Helena Ponette. Hij is de zoon van BOIC-hoofdarts Johan Bellemans. Doom zal pendelen tussen Gent en Leuven.