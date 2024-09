Mauri Vansevenant slaat dubbelslag in koninginnenrit van Ronde van Luxemburg

Mauri Vansevenant is de nieuwe leider in de Ronde van Luxemburg. De Belg was vrijdag de sterkste in de 3e etappe en snoepte ook de leiderstrui af van Mathieu van der Poel.

Heel wat klimwerk vandaag in Luxemburg, in een etappe van ruim 200 kilometer die omgeschreven werd als de koninginnenrit in deze editie. Onderweg naar het lokale parcours in en om Diekirch moesten het peloton al 3 hellingen verteren en ook in de plaatselijke ronde lagen nog twee flinke kuitenbijters.

Louis Vervaeke en Johannes Kulset tekenden voor de vlucht van de dag en fietsten een maximale voorsprong van zo'n 7 minuten bij elkaar. Onder impuls van vooral UAE en Visma-Lease a Bike bleef van die bonus nog weinig over met de lokale rondes in zicht.

Dat leidde wel tot heel wat aanvallen in de finale, waarin leider Mathieu van der Poel aanvankelijk de kat uit de boom keek. Mauri Vansevenant glipte weg samen met Davide Formolo en dat duo had al snel een mooie kloof.

Op de laatste beklimming schudde Vansevenant vervolgens zijn metgezel af. In zijn typerende stijl harkte de Belg zich naar een mooi solozege én de leiderstrui. Van der Poel finishte als 3e op 41 seconden.

Zaterdag is er een tijdrit van ruim 15 kilometer in Differdange.